Το βράδυ της Τρίτης ο τηλεοπτικός σταθμός STAR έκοψε την πίτα του στο Anassa Glasshouse με όλους σχεδόν τους παρουσιαστές του σταθμού να δίνουν το παρών. Το παρών φυσικά έδωσαν και οι ρεπόρτερ άλλων καναλιών για να πάρουν δηλώσεις από τα λαμπερά πρόσωπα του καναλιού, ανάμεσά τους και το ζεύγος Ελένης Χατζίδου- Ετεοκλή Παύλου που παρουσιάζουν την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του σταθμού.

Καθώς τα συμβόλαια της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου λήγουν στα τέλη της φετινής σεζόν και με δεδομένο ότι τα ποσοστά τηλεθέασης του Breakfast @Star είναι πιο αδύναμα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, δεν ήταν δύσκολο να συνδυάσει κάποιος τα σενάρια μεταγραφής της Μπέττυς Μαγγίρα στο κανάλι με τα σενάρια περί αντικατάστασης του πρωινού διδύμου.

Advertisement

Advertisement

Το ζεύγος Χατζίδου- Παύλου έκανε και φέτος την κλήρωση για τα δώρα της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Έτσι λοιπόν η ρεπόρτερ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα ρώτησε ευθαρσώς την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου αυτό που σίγουρα είχαν ακούσει και οι ίδιοι να κυκλοφορεί ως φήμη τον τελευταίο καιρό. Η αντίδρασή τους ήταν παραπάνω από αξιοπρεπής και ψύχραιμη, απαντώντας ουσιαστικά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες φήμες, που είναι και η μεγάλη αλήθεια.

Η άβολη ερώτηση στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου σχολιάστηκε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA, που ανήκει στο ίδια ιδιοκτησία- μάλιστα οι δυο εκπομπές συστεγάζονται στα στούντιο PRO στην Παλλήνη, ενώ τα γραφεία της διοίκησης του STAR συστεγάζονται με τον ALPHA στην Κάτω Κηφισιά. Η πρώτη που αντέδρασε ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου, τονίζοντας όμως το προφανές: «Είμαστε οι τελευταίοι που θα κουνήσουμε το δάχτυλο».

Οι δημοσιογράφοι δεν «χαρίστηκαν» ούτε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου το βράδυ της Τρίτης.

«Δεν είναι πολύ κομψό» συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, «είναι σαν να σε καλέσει κάποιος στο πάρτι γενεθλίων του και τον ρωτήσεις “χωρίζετε”;». Και ενώ όλοι γνωρίζουν πως το Happy Day δεν έχει έτσι κι αλλιώς τις καλύτερες σχέσεις με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν η συγκεκριμένη δημοσιογράφος είχε εντολή από την αρχισυνταξία να κάνει τη σχετική ερώτηση ή ήταν μια δική της πρωτοβουλία.

Από την άλλη μεριά, κάποιος θα μπορούσε εύκολα να πει ότι από τη στιγμή που θεωρείς προσβλητική- που ήταν ξεκάθαρα- αυτή την ερώτηση, έχεις την επιλογή να μην την αναμεταδώσεις στη δική σου εκπομπή, επιλέγεις όμως να συμμετέχεις κι εσύ σε αυτό το παιχνίδι, βρίσκοντας έτσι τρόπο να σχολιάσεις κι εσύ αυτό που ακούγεται εδώ και μέρες σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία.

Φυσικά σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν είναι αθώος, καθώς, σε μια ψυχαγωγική τηλεόραση που λατρεύει να τσακώνεται με τον εαυτό της, ανάλογες ερωτήσεις έχουν γίνει από τους ρεπόρτερ όλων των πρωινών εκπομπών. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα ρωτούσε κανείς πριν λίγο καιρό τον Γιώργο Λιάγκα για τα σενάρια αντικατάστασής του από την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο που είχαν κυκλοφορήσει έντονα στις αρχές του Γενάρη- γιατί πολύ απλά ο Γιώργος δεν μιλάει στους ρεπόρτερ- καθώς ούτε η δική του εκπομπή δεν ανοίγει σαμπάνιες με τα φετινά ποσοστά τηλεθέασης.

Και το συμβόλαιο της Ζήνας Κουτσελίνη λήγει το καλοκαίρι.

Παραμένει στο STAR το ζεύγος Χατζίδου- Παύλου;

Και ενώ το κοινό μπορεί να κοιμάται ήσυχο, αφού ο Γιώργος δεν πάει πουθενά, το ίδιο ισχύει προς το παρόν και για το ζεύγος Χατζίδου- Παύλου, που δεν έχει κάνει ακόμα ραντεβού με τη διοίκηση του STAR, ούτε, όπως μας λένε από εκεί- δεν θα μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς- έχει παρθεί ακόμα κάποια απόφαση για το επαγγελματικό τους μέλλον, αφού προτεραιότητα έχει πάντα η prime time ζώνη που φέρνει και τα μεγαλύτερα έσοδα. Εξάλλου και την τελευταία φορά το πρωινό δίδυμο του STAR άργησε πολύ να ανανεώσει με το κανάλι.