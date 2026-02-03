«Δεν είπα ότι δεν θέλω να ξανακάνω τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς» δήλωνε πριν έναν μήνα ακριβώς ο Νίκος Μουτσινάς στο περιοδικό ΟΚ!. «Ίσως ένα τηλεπαιχνίδι, κάτι ανώδυνο, γιατί όλο αυτό που γίνεται- η εσωτερική ανακύκλωση, η «γνωμοσύνη» και η κριτική-, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν, δεν με αφορά καθόλου».

Τελικά ο 48χρονος παρουσιαστής και ηθοποιός φαίνεται πως εισακούστηκε από τους «θεούς» της τηλεόρασης και οι ενεργειακές θεραπείες του έπιασαν τόπο, αφού την περασμένη εβδομάδα πέρασε από δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι Lingo που κάνει πρεμιέρα σύντομα στο STAR.

Ο Νίκος Μουτσινάς πρωταγωνιστεί με τη Μαρία Σολωμού στην παράσταση «Οικογένεια Addams».

Το μεσημέρι της Τρίτης, η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου ανακοίνωσε στον αέρα του OPEN, πως ο Νίκος Μουτσινάς κέρδισε τη θέση του παρουσιαστή αφήνοντας πίσω του πολλούς γνωστούς Έλληνες που είχαν κάνει οντισιόν, ανάμεσά τους η Αννίτα Πάνια, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Μαίρη Αργυριάδου.

Από την πλευρά του STAR όμως, η παραπάνω είδηση δεν επιβεβαιώνεται, χωρίς να διαψεύδει όμως κανείς επίσημα ότι ο Νίκος Μουτσινάς έχει όντως κάνει δοκιμαστικό για το Lingo. Μάλιστα όπως ακούστηκε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» ένας από τους λόγους που ο Νίκος Μουτσινάς κέρδισε τη θέση είναι επειδή θυμίζει στο ύφος τον παρουσιαστή της αμερικανικής εκδοχής του παιχνιδιού, Ρου Πολ.