Ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά για το νέο τηλεπαιχνίδι που έχει εξασφαλίσει εδώ και αρκετό καιρό το Star, το Lingo. Όπως έγινε γνωστό και από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Mr Music, Δημήτρης Μπάρμπας πέρασαν από δοκιμαστικό την περασμένο εβδομάδα, με τον δεύτερο να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το Lingo είναι ένα πετυχημένο τηλεπαιχνίδι που έχει γνωρίσει αρκετές επιτυχημένες εκδοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο και του CBS στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το παιχνίδι έχει βασικό ζητούμενο την αποκρυπτογράφηση μυστικών λέξεων. Οι διαγωνιζόμενοι, συνήθως σε ομάδες των δύο, καλούνται να μαντέψουν λέξεις συγκεκριμένου αριθμού γραμμάτων σε έναν περιορισμένο αριθμό προσπαθειών.

Όταν μια ομάδα κάνει μια μαντεψιά, αποκαλύπτεται η πρώτη λέξη. Στη συνέχεια εάν ένα γράμμα είναι στη σωστή θέση, επισημαίνεται ανάλογα (π.χ., με κόκκινο χρώμα).

Εάν ένα γράμμα περιέχεται στη λέξη, αλλά βρίσκεται σε λάθος θέση, επισημαίνεται διαφορετικά (π.χ., με κίτρινο χρώμα).

Σύστημα Lingo: Σε πολλές εκδοχές, η σωστή μαντεψιά μιας λέξης επιτρέπει στην ομάδα να τραβήξει αριθμούς για να συμπληρώσει μια Lingo card. Η συμπλήρωση μιας γραμμής πέντε αριθμών (Lingo) αποφέρει μπόνους.

Στη βρετανική εκδοχή του ITV παρουσιαστής είναι ο ηθοποιός και κωμικός Άντιλ Ρέι.

Gameplay: Τρεις ομάδες διαγωνίζονται αρχικά σε γύρους όπου πρέπει να λύσουν τις λέξεις-γρίφους. Η ταχύτητα και η σωστή μαντεψιά είναι ζωτικής σημασίας για τη συγκέντρωση του χρηματικού επάθλου.

Τελικός Γύρος: Οι νικητές προχωρούν στον τελικό γύρο, όπου έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη τους, συχνά με την επίλυση μιας τελευταίας, μεγαλύτερης μυστικής λέξης (γνωστή και ως Puzzleword ή Super Lingo σε άλλες εκδοχές).

Ο RuPaul.

Το τηλεπαιχνίδι όπως προβλήθηκε στην Αμερική

Στην αμερικανική τηλεόραση, το Lingo έχει παρουσιαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. Μια από τις πιο πρόσφατες εκδοχές (2023) του CBS παρουσιάστηκε από τoν ηθοποιό, τραγουδιστή και drag queen RuPaul (γνωστός από το ριάλιτι RuPaul’s Drag Race), γεγονός που προσέδωσε μια πιο άλλη διάσταση στο σόου, με spin off το Celebrity Lingo με διάσημους καλεσμένους.

Ανταμοιβές: Οι κανόνες ακολουθούν τη βασική δομή του παιχνιδιού λέξεων, με υψηλές χρηματικές ανταμοιβές για τις γρήγορες και σωστές μαντεψιές (Golden Guesses). Οι αξίες των λέξεων συχνά μειώνονται με κάθε εικασία.

Super Lingo: Ορισμένες εκδοχές περιλαμβάνουν έναν γύρο Super Lingo, όπου οι ομάδες πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν μια μεγαλύτερη μυστική λέξη, λαμβάνοντας στοιχεία με την πάροδο του χρόνου και τραβώντας «τυχερές μπάλες» (Lucky Balls) για μπόνους μετρητών.



