Το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα τόσο με αφορμή το GNTM όσο για τις έκτακτες εκπομπές που σχεδιάζει να βγάλει στον αέρα η ΕΡΤ για τη Eurovision.

Σε αντίθεση με όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες, οι πληροφορίες της HuffPost λένε ότι η συμφωνία της Μπέττυς Μαγγίρα με την κρατική τηλεόραση δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», καθώς οι εκπομπές που ετοιμάζονται πριν και μετά τις τρεις βραδιές των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού (12,14 και 16 Μαΐου) δεν έχουν πάρει ακόμα την τελική έγκριση, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει επιστρέψει πάντως και η πρόταση που είχε καταθέσει η Μπέττυ Μαγγίρα από την περασμένη σεζόν για ένα εβδομαδιαίο show με μουσική, χορό και πικάντικη σάτιρα αν και ούτε εκεί υπάρχει ακόμα οριστική απάντηση, καθώς η επόμενη σεζόν αναμένεται να έχει έντονη προεκλογική αύρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά, κέρδισαν τις εντυπώσεις στις τρεις βραδιές του Sing for Greece.

Όσον αφορά στις επαφές της με το STAR, φαίνεται πως βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί το δεύτερο ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές, και μέσα στις επόμενες μέρες προγραμματίζεται το τρίτο και πιο κρίσιμο ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Αν όλα πάνε καλά, μετά τα μέσα Μαΐου, η Μπέττυ Μαγγίρα θα πάρει τη θέση της στην κριτική επιτροπή δίπλα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου- που θα έχει τον πρώτο ρόλο-, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Άγγελο Μπράτη (ο μόνος που δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τη διοίκηση) και τον Λάκη Γαβαλά. Εκτός από τον τελευταίο, που είχε συμβόλαιο «1+1» με το κανάλι της Κηφισιάς, κανείς από τους υπόλοιπους δεν έχει υπογράψει ακόμα.

H guest συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα τον Δεκέμβριο στο GNTM που έκλεψε την παράσταση.

Πάντως για να κλείσει οριστικά η συζήτηση για το Breakfast @Star,η ίδια η Μπέττυ Μαγγίρα φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν την ενδιαφέρει στην παρούσα φάση να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη, οπότε οι συζητήσεις επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο ριάλιτι μόδας.

Με τον Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.

Μπέττυ Μαγγίρα: Θα συνεχίσει στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1;

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν η άρνηση της Μπέττυς να λάβει μέρος στην επιτροπή του YFSF– πριν από δύο χρόνια της είχαν τάξει την παρουσίαση- θα επηρεάσει γενικότερα τη σχέση της με τον όμιλο ΑΝΤ1, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ρυθμός 9.49». Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση γύρω από την ανανέωση της σύμβασή της, αλλά ούτε η ίδια έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της.