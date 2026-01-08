Στο ΟΚ! που κυκλοφορεί ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή στον Μιχάλη Ροδόπουλο με αφορμή την πρεμιέρα του μιούζικαλ «Οικογένεια Addams» στο θέατρο «Βέμπο» μαζί με την καλή του φίλη Μαρία Σολωμού.

Νίκο, είσαι μόνος σου;

Ναι… (Γελάει).

Advertisement

Advertisement

Γιατί γελάς σαρκαστικά; Είσαι διαθέσιμος εννοώ;

Το «μόνος» και το «διαθέσιμος» είναι διαφορετικές λέξεις. Άσʼ το να το μεταφράσει ο καθένας όπως θέλει.

Ζεις μόνος σου;

Με το σκυλί μου και τη γάτα μου, τριμελής οικογένεια!

Πάντως, για να μιλήσουμε σοβαρά, προσπάθησες πολύ να δημιουργήσεις τη δική σου μονογονεϊκή οικογένεια.

Ναι, ήταν μια προσπάθεια γύρω στα τέσσερα χρόνια όπου συνέβησαν διάφορα στραβά. Αν είχαν γίνει αλλιώς, τώρα θα ήμουν εδώ με τα παιδιά μου.

Με πολλά παιδιά;

Δύο θα ήθελα. Κάποια στιγμή όμως σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, στο τέλος δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος, και το να κάνεις οικογένεια δεν εμπεριέχει ακριβώς την ελευθερία, όπως τουλάχιστον θέλω εγώ να τη βιώσω. Άρα είναι κόντρα σε αυτό που ζητάω και για αυτό δεν συνέβαινε. Μας προστατεύουμε πολλές φορές ακόμα κι αν δεν γίνει κάτι που θέλουμε. Δηλαδή «κάθε εμπόδιο για καλό», που έλεγε και η μάνα μου και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι.

Νίκος Μουτσινάς: «Η υιοθεσία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη στην Ελλάδα»

Στις αρχές του 2021, είχε πέσει σαν κεραυνός η είδηση ότι ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαίρη Συνατσάκη είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, και όπως ήταν λογικό η πληροφορία αυτή, που δεν διαψεύστηκε ποτέ, είχε φέρει σε δύσκολη θέση και τους δύο. Μάλιστα λίγους μήνες μετά θα γινόταν γνωστή η σχέση της παρουσιάστριας με τον τραγουδιστή Ίαν Στρατή- σήμερα η κόρη τους, Ολίβια, είναι ήδη τριών ετών.

Το σύμφωνο συμβίωσης που είχες υπογράψει με τη Μαίρη Συνατσάκη ήταν για αυτό το πλάνο;

Ναι, για αυτό τον λόγο. Δεν ήταν έρωτας. Στην Ελλάδα επειδή η υιοθεσία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, η αίσθησή μου είναι ότι προτιμούν τα παιδιά να τα έχουν στα ιδρύματα, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γενικά υπάρχει μια αφροντισιά προς τον άνθρωπο. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολο, αλλά δεν έφτασα μέχρι εκεί.

Advertisement

Ο Νίκος Μουτσινάς με την Κατερίνα Ζαρίφη το 2008 παρουσίασαν για λίγους μήνες μαζί τον «Πρωινό καφέ».

«Δεν ταιριάξαμε με τη Ζαρίφη»

Εκτός από την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Μουτσινάς ήταν εξίσου αποκαλυπτικός και για τις τηλεοπτικές του συνεργασίες- εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καθόλου στην Ελένη Μενεγάκη:

Ποια θα έλεγες ότι ήταν η χειρότερη συνεργασία σου;

Δεν νομίζω ότι είχα άσχημες συνεργασίες. Με την Κατερίνα Ζαρίφη δεν ταιριάξαμε στον Πρωινό καφέ. Ενώ στο μυαλό μου ταιριάζαμε πάρα πολύ, στην πραγματικότητα είχαμε πολλά όμοια. Με την Μπεκατώρου, ας πούμε, πέτυχε το πείραμα. Κάτι έκανε που δεν ξέρω τι και πηγαίναμε ωραία, παρόλο που η Μαρία είχε μάθει να είναι μόνη της χρόνια.

«Με τη Ναταλία Γερμανού που είχαμε συνεργαστεί, ακόμη στις αρχές μου, μου είχε δώσει ολόκληρο γήπεδο για να παίζω. Με την Ηλιάκη επίσης είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Επειδή μεγαλώνουμε κιόλας, προχωράμε στη ζωή, οι εμπειρίες μάς προσαρμόζουν και μας φτιάχνουν, οπότε μπορεί με κάποιον που είχες περάσει τέλεια σε εκείνη τη φάση, τώρα να μην είναι συμβατό» καταλήγει ο Νίκος Μουτσινάς.

Advertisement

Διαβάστε περισσότερα στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.





Advertisement