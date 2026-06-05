Σε αντίθεση με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα δεν΄εχει πάρει ακόμα το πράσινο φως.

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Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσε το Breakfast @Star της Πέμπτης. Η εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έκανε μέσο όρο 1,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα τέταρτα έπεσε μέχρι το 0,2%.

Αν και η συγκεκριμένη εκπομπή σημειώνει πάντα χαμηλότερες επιδόσεις στο σύνολο κοινού, αυτή τη φορά συνεβη το αντίθετο αφού ο μέσος όρος εκεί ήταν 4,3%.

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H πρωινή εκπομπή του STAR μένει εκτός προγράμματος την επόμενη σεζόν.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν εκείνη που έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό με 17,5%, αφήνοντας δεύτερη τη Φαίη Σκορδά με 13,6% και τον Γιώργο Λιάγκα τρίτο με 11,9%. Στο σύνολο κοινού, την κούρσα οδήγησαν οι «Αταίριαστοι» με 14,5%.

Λίγο νωρίτερα η «Κοινωνία ωρα Mega» (11,1%) έχανε την πρωτιά από το Happy Day (18,5%), ενώ στη μεσημεριανή ζώνη η Ζήνα Κουτσελίνη, έχοντας πάρει lead in 1,4% από την εκπομπή του διδύμου Χατζίδου- Παύλου έπεσε στο 5,1%, με τον Πέτρο Κουσουλό να κερδίζει τη μάχη με 13,9%.

Η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού συνεχίζει τις υψηλές επιδόσεις.

Χαμηλή επίδοση για την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ΣΚΑΪ (2,4%), που όλα δείχνουν ότι δεν παίρνει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν λόγω υψηλού κόστους, ενώ στον ΑΝΤ1 το «Κάτι ψήνεται» κατάφερε να κάνει διψήφιο μέσο όρο (11,5%).

Το «Κάτι Ψήνεται» ταξίδεψε αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη.

«Ισόπαλα» ήρθαν τα κεντρικά δελτία του MEGA και του ALPHA (15,9%) στο κοινό 18,54, με τη Ράνια Τζίμα να παίρνει την πρωτιά στο σύνολο με το ίδιο ακριβώς ποσοστό.

Στη βραδινή ζώνη, η ποδοσφαιρική ανάμετρηση της Ελλάδας με τη Σουηδίας προσέλκυσε στον ALPHA το 19,6% του κοινού 18-54, ενώ άνοδο κατέγραψαν και οι τρεις σειρές του MEGA: 13,1% για το «Έχω παιδιά», 12,4% για το «Μια νύχτα Μόνο» και 11,2% για τη «Γη της Ελιάς».

Ικανοποιητικές επιδόσεις και για το Mastar Chef. H μαγειρική εκπομπή του STAR έκανε μέσο όρο 15% φτάνοντας το 20,6% μετά τις 11. Στους νικητές της ημέρας και η Μαρία Μπακοδήμου, αφού ο «Αδύναμος Κρίκος» σημείωσε αρκετά υψηλότερη επίδοση από τον μέσο όρο του OPEN (6,4%), ενώ στο σύνολο πήγε ακόμα καλύτερα με 7,7%.

Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις του για τη φετινή σεζόν σημείωσε η late night εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Τσουβέλα (15%). Το «Ενώπιος Ενωπίω» άγγιξε μάλιστα το 18,4%.