Το σκληρό πρόσωπο της τηλεόρασης αντιμετώπισε χτες η Άννα Λιβαθυνού λίγες μέρες μετά την ξαφνική απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη από τον ΑΝΤ1. Η συμπαρουσιάστρια του Παναγιώτη Στάθη που είχε παραιτηθεί από το Action24 μετά από τρία χρόνια συνεργασίας ώστε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της, βρέθηκε οριστικά εκτός εκπομπής λίγες ώρες μετά τη διαρροή της είδησης που κυκλοφορούσε εδώ και εβδομάδες ως φήμη.

Η Άννα Λιβαθυνού, όπως και η Ελένη Τσολάκη κρίθηκαν προφανώς αποκλειστικά υπεύθυνες από την ηγεσία του ΑΝΤ1 για τις χαμηλές επιδόσεις των εκπομπών τους και είδαν την πόρτα της εξόδου, παραμένοντας στο δυναμικό του σταθμού μέχρι το τέλος της σεζόν,

Advertisement

Advertisement

Όπως και στην περίπτωση της Ελένης Τσολάκη, που βλέπει όλη την ομάδα της να πλαισιώνει πλέον μία άλλη παρουσιάστρια- και μάλιστα ενισχυμένη με τη Μαρία Αντωνά αν και στην ίδια έλεγαν ότι δεν υπήρχε άλλο μπάτζετ για προσθήκες-, έτσι και στο «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού θα συνεχίζει να πληρώνεται μέχρι τη λήξη του συμβολαίου της.

Η αλήθεια είναι ότι εκείνος που έχει τη λιγότερη ευθύνη είναι ο Παναγιώτης Στάθης, πρώτον γιατί η Άννα Λιβαθυνού δεν ήταν δική του επιλογή, ούτε οι δυο τους κατάφεραν ποτέ να αποκτήσουν την απαραίτητη τηλεοπτική χημεία, κάτι όμως που, όπως ακούγεται, είχε φανεί από τα δοκιμαστικά.

Σεπτέμβριος 2009: «Μεσημεριανό Express» με τη Βάσια Λόη στο Alter. Μαζί της ο Δημήτρης Σαράντος και την Άννα Λιβαθυνού.

Mega, Star, Alpha απέναντι στον ΑΝΤ1

Το πρωί της Πέμπτης, ο Παναγιώτης Στάθης υποδέχτηκε μόνος τους τους τηλεθεατές: «Να πω ότι από εδώ και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο 53χρονος δημοσιογράφος.

Λίγη ώρα μετά, οι πρωινές εκπομπές έκριναν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την απόφαση του ΑΝΤ1 να καρατομήσει τη συνάδελφό τους:

Φαίη Σκορδά: «O ANT1 έσπασε συμβόλαια για να πάρει το ντουέτο. Το θέμα είναι γιατί να μη χαιρετήσεις».

Ελένη Χατζίδου: «Πρέπει να μας αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες. Έτσι όπως είμαστε και εμείς τυπικοί μέχρι την τελευταία μέρα, πρέπει να είναι και εκείνοι».

Advertisement

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι τόσο άκομψο. Ξαφνικά είναι σαν να λες, ότι για τα νούμερα φταίει (σ.σ η Άννα Λιβαθυνού). Στοχοποιείς μια κοπέλα. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι;».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ήταν σύμφωνος ο Παναγιώτης Στάθης με την απομάκρυνση;».

Η τελευταία συνάντηση της Άννας Λιβαθυνού και του Παναγιώτη Στάθη στον ΑΝΤ1 έκανε μέσο όρο 4,6% στο κοινό 18-54 και 8,3% στο σύνολο.

Advertisement