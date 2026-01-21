Καινούρια μέρα, καινούρια -αρνητικά- ρεπορτάζ για την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Μετά την άκομψη, όπως χαρακτηρίστηκε από τους περισσότερους, απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη, και η Άννα Λιβαθυνού αποτελεί πλέον παρελθόν από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» καθώς αποφασίστηκε αυτό που όλοι γνώριζαν εδώ και καιρό, ότι θα πέσει πάνω της το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης για τα χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής.

Η απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού, που, σύμφωνα με τις διαρροές, έχει δεχτεί πρόταση να αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, ρίχνει ακόμα μια σκιά στο κανάλι που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του με νέα πρότζεκτ, αφού όλες οι ζώνες σημειώνουν σημαντικές απώλειες: Τα μεσημεριανά τηλεπαιχνίδια (το 5Χ5 και ο Θάνος Κιούσης αποχαιρετούν το κοινό τον επόμενο μήνα), το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αλλά και οι σειρές της prime time φέρνουν κατά κύριο λόγο μονοψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό.

Σε μία εποχή που οι τηλεοπτική σταθμοί δεν φημίζονται για την υπομονή τους, οι κινήσεις του ΑΝΤ1 δείχνουν μια ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη υπομονής και στοχευμένης στρατηγικής. Στην περίπτωση της Ελένης Τσολάκη, για παράδειγμα, όπως και με άλλες αποφάσεις των τελευταίων μηνών, δεν ήταν όλοι σύμφωνοι με τη διαχείριση που έγινε.

Και όταν μάλιστα, απομακρύνονται μόνο τα τρία πρόσωπα που είχε φέρει εκείνη μαζί της στον ΑΝΤ1 (Σαμπάνη, Μητσόπουλος, Μανουσακίδου), το θέμα φαίνεται ότι τελικά ήταν ξεκάθαρα «προσωπικό», καθώς είχαν αγνοηθεί και όλες οι εισηγήσεις που έκανε τον τελευταίο μήνα, αφού είχε ήδη μπει μπροστά το σχέδιο «Καραβάτου» παρά τις επίμονες διαψεύσεις του σταθμού στους δημοσιογράφους.

Ο ΑΝΤ1 χάνει έδαφος (και) από το Open

Την Τρίτη το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε μόλις 4,4% στο δυναμικό κοινό (7,4% στο σύνολο), δίνοντας lead in στο «Πρωινό» μόλις 1,8%. Αξίζει εδώ να θυμηθεί κανείς ότι ο ΑΝΤ1 πάλεψε πολύ για να αποκτήσει τον Παναγιώτη Στάθη σε σημείο να πληρώσει τη ρήτρα του συμβολαίου που μόλις είχε ανανεώσει με το Open. Η ειρωνεία είναι ότι το δίδυμο Νιφλή- Κολοκυθά στο Open κάνει πλέον υψηλότερα νούμερα από τον Παναγιώτη Στάθη (6,2% χτες).

Όσο για τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, οι πληροφορίες λένε ότι η παρουσιάστρια γύρισε μόνη της χτες το τρέιλερ της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Λευτέρης Κουμαντάκης, που βρίσκεται από χτες στην Αθήνα για να συναντηθεί με τους υπεύθυνους της εκπομπής, πήρε το πράσινο φως να συνεχίσει, παρά τη «δύσκολη» σχέση του με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Έτσι λοιπόν η Κατερίνα Καραβάτου κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στις 31 Ιανουαρίου (ή μία εβδομάδα μετά) με όλο το πάνελ της Ελένης Τσολάκη συν τη Μαρία Αντωνά, που «κέρδισε» τελικά τη θέση από την άλλη υποψήφια, Ελένη Βουλγαράκη. Αυτή τη φορά όμως και η ίδια γνωρίζει ότι καλείται να τρέξει σε μια πιο δύσκολη πίστα με μια ομάδα που δεν είναι τόσο «ενωμένη» όσο η προηγούμενή της….