Μπορεί στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν ο ΑΝΤ1 μετράει τις επιτυχίες του στα δάχτυλα του ενός χεριού, η διοίκηση όμως κάνει αποφασιστικές κινήσεις προκείμενου να γκρεμίσει το γκρίζο σκηνικό που δημιούργησε.

Τα γκρεμίσματα εξάλλου ξεκίνησαν από το σκηνικό της Ελένης Τσολάκη αμέσως μετά τις Γιορτές ώστε να κατασκευαστεί από την αρχή το σκηνικό της Κατερίνας Καραβάτου. Μετά την απομάκρυνση δύο συνεργατών που είχε φέρει μαζί της η Ελένη από το Open (θα γίνουν και νέες προσλήψεις), η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει να πηγαίνει καθημερινά στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 ετοιμάζοντας θέματα, χωρίς όμως να έχουν συναντηθεί ακόμα με την Κατερίνα Καραβάτου.

Όσο για το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει το πάνελ, ο Πέτρος Κωστόπουλος κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση του και στη διάδοχη κατάσταση δίπλα στην Αφροδίτη Γραμμέλη και τον Νίκο Μισίρη, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και οριστική απάντηση για τη Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά αναμένει τις οριστικές αποφάσεις του ΑΝΤ1.

Η επιστροφή του Σπύρου Σούλη στον ΑΝΤ1

Μπορεί τα δημοσιεύματα να έκαναν λόγο για την επιστροφή της Δέσποινας Γρηγοροπούλου στη θέση της αρχισυνταξίας- μάλιστα ακούστηκε ότι δημιουργήθηκε «παρεξήγηση» επειδή της το είχαν τάξει-, ο σταθμός όμως το διαψεύδει κατηγορηματικά καθώς αυτή την εποχή ασχολείται αποκλειστικά με νέα εκπομπή του Σπύρου Σούλη. Πρόκειται για το, υψηλού μπάτζετ, Extreme Makeover: Home Edition, που ξεκινάει σύντομα γυρίσματα και, όπως επιβεβαιώνει σήμερα ο ΑΝΤ1, θα βγει στον αέρα λίγο μετά το Πάσχα, έχοντας ήδη πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Το πιο μεγάλο στοίχημα όμως της σεζόν για τον ΑΝΤ1 αποτελεί το YFSF, και το κανάλι προσπαθεί να μην πέσει στην παγίδα των διαρροών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνει πρεμιέρα πριν από Πάσχα, και ότι, εκτός απροόπτου, θα προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση κάθε Κυριακή. Όσο για το όνομα του Τάκη Ζαχαράτου που ακούστηκε για την κριτική επιτροπή, πηγή από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει γίνει κάποια προσέγγιση από τον σταθμό, πράγμα λογικό, αφού η Παραγωγή θέλει πρώτα να κλείσει τους παίκτες.

Λίγο πιο νωρίς, στα τέλη Μαρτίου, θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το πολυαναμενόμενο Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία μπαίνει στο νέο πλατό της αυτή την εβδομάδα, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί γυρίσματα και τις δύο επόμενες εβδομάδες- το πρώτο γύρισμα δεν θα είναι όμως με τη Μαρία Μπεκατώρου όπως έχει ακουστεί.

Τέλη Φεβρουαρίου ο ΑΝΤ1 αποχαιρετάει οριστικά το 5Χ5 και στη θέση του μπαίνει το Flat Hunters, η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents.

Σε κάθε επεισόδιο, τρεις μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές. Οι μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, οπότε οφείλουν να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους.