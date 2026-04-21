Αν και το πρωί της Δευτέρας, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κουμπάρος του,Γιώργος Λιάγκας, δεν έχει ακόμα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Στην έναρξη της χτεσινής του εκπομπής, ο 56χρονος παρουσιαστής, ο οποίος την τελευταία εβδομάδα επιμένει να εμφανίζεται αξύριστος, κάτι που καθόλου δεν συνηθίζει, δεν δίστασε να πει ότι θα ξυριστεί όταν πάρει μια σημαντική απόφαση, γεγονός που έκανε αρκετούς να τη συνδέσουν με την προσωπική του ζωή και μια ενδεχόμενη πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Μάλιστα ο Τέρενς Κουίκ, λίγο πριν από το τέλος της καθιερωμένης πεντάλεπτης ζωντανής τους σύνδεσης, τον ρώτησε αν θα λάβει πρόσκληση για τον γάμο του, με τον παρουσιαστή να χαμογελάει και να απαντάει διπλωματικά.

Το υπονοούμενο που άφησε όμως ο Γιώργος Λιάγκας αφορούσε στα επαγγελματικά του δεδομένα, όπως επιβεβαιώνει συνεργάτης του στη HuffPost καθώς οι επόμενες μέρες φαίνεται πως θα είναι καθοριστικές στις διαπραγματεύσεις του με τη διοίκηση του ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας το 2011. Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν τότε αρχισυντάκτης στο ένθετο Real Life της Real News και είχε ραδιοφωνική εκπομπή στο Real Radio με την Ελεάννα Τρυφίδου.

Γιώργος Λιάγκας: Προβληματισμός για την ομάδα του

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει ήδη πάρει- αλλά δεν έχει ανακοινώσει σε κανέναν- τις αποφάσεις του για τους συνεργάτες του που ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσουν δίπλα του την επόμενη σεζόν, καθώς όλοι τους περιμένουν πρώτα να υπογράψει εκείνος ώστε να ξεκινήσουν οι δικές τους συζητήσεις για την ανανέωση των συμβολαίων και των συμβάσεών τους.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως έχει προκαλέσει μια μικρή ανησυχία που θα ενταθεί σε περίπτωση που δεν βγει σύντομα λευκός καπνός από τις συζητήσεις του παρουσιαστή με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας με την εδώ και δύο χρόνια σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν όλα λήξουν όπως επιθυμεί και ο ίδιος, η εκπομπή του θα ξεκινάει στις 09.50 καθώς η αλλαγή στην ώρα δεν ευνοήσε το «Πρωινό» στους πίνακες τηλεθέασης. Σε μία σεζόν που η ενημέρωση δεν κατάφερε να επιβληθεί στην ψυχαγωγία στις πρωινές infotainment εκπομπές – με εξαίρεση ελάχιστα θέματα επικαιρότητας που τον ευνόησαν πρόσκαιρα, όπως η υπόθεση της Κεφαλονιάς-,ο παρουσιαστής είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε κάποιες, όχι ριζικές, αλλαγές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες ώστε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικό τον ανταγωνισμό.

Πάντως αν παρατηρήσει κανείς καλύτερα τους πίνακες τηλεθέασης, το «Πρωινό» σημείωσε απώλειες στο αντρικό κοινό, που ήταν πάντα το πιο φανατικό του, από το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο OPEN, το οποίο με τη σειρά του αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

Ανεπιβεβαίωτες φήμες αναφέρουν πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει δεχτεί και άλλη μια… εναλλακτική τηλεοπτική προσέγγιση σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι κουβέντες του με τον ΑΝΤ1. Αυτό βέβαια θεωρείται από όλους σχεδόν απίθανο να συμβεί από τη στιγμή που η ιδιοκτησία του σταθμού εξακολουθεί να τον πιστεύει και να τον στηρίζει….