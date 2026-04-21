Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social εξέφρασε τον θαυμασμό του στο πρόσωπο του Τιμ Κουκ, ο οποίος αποχώρησε από την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και περιέγραψε μία στιγμή κατά το παρελθόν, όπου δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρώην επικεφαλής της Apple πιστεύοντας ότι ήθελε να του «φιλήσει τον κ@@ο», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social:

«Πάντα ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Τιμ Κουκ, αλλά και του Στηβ Τζομπς. Ωστόσο, αν ο Στηβ δεν είχε φύγει από τη ζωή τόσο νέος και αν ηγούνταν της εταιρείας αντί του Τιμ, η εταιρεία θα είχε καλή πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είχε φτάσει στα επίπεδα που έχει φτάσει υπό τη διεύθυνση του Τιμ.

Για μένα, όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από τον Τιμ στις αρχές της πρώτης θητείας μου. Είχε ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που μόνο εγώ, ως Πρόεδρος, μπορούσα να επιλύσω. Οι περισσότεροι θα είχαν πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε έναν σύμβουλο, τον οποίο πιθανότατα δεν θα γνώριζα, αλλά ο οποίος θα έλεγε ότι με γνώριζε καλά.

Τα έξοδα θα είχαν πληρωθεί, αλλά η δουλειά δεν θα είχε γίνει. Όταν έλαβα το τηλεφώνημα, είπα: «Πω πω, με καλεί ο Τιμ της Apple (Κουκ!), πόσο σημαντικό είναι αυτό;» Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος με τον εαυτό μου που ο επικεφαλής της Apple με καλούσε για να “μου φιλήσει τον κ@@ο”.

Τέλος πάντων, μου εξήγησε το πρόβλημά του, που ήταν δύσκολο, ένιωσα ότι είχε δίκιο και το έλυσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτή ήταν η αρχή μιας μακράς και πολύ ωραίας σχέσης. Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων που ήμουν Πρόεδρος, ο Τιμ με τηλεφωνούσε, αλλά ποτέ υπερβολικά, και εγώ τον βοηθούσα όπου μπορούσα.

Χρόνια αργότερα, μετά από τρεις ή τέσσερις ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, άρχισα να λέω στους ανθρώπους, σε όποιον ήθελε να ακούσει, ότι αυτός ο τύπος είναι ένας καταπληκτικός διευθυντής και ηγέτης. Μου τηλεφωνούσε, τον βοηθούσα (αλλά όχι πάντα, γιατί μερικές φορές ήταν πολύ επιθετικός στις απαιτήσεις του!), και έφερνε το έργο εις πέρας, ΓΡΗΓΟΡΑ, χωρίς να δοθεί ούτε δεκάρα σε εκείνους τους πολύ ακριβούς (εκατομμυρίων δολαρίων!) συμβούλους της πόλης που μερικές φορές τα καταφέρνουν, και μερικές φορές όχι.

Τέλος πάντων, ο Τιμ Κουκ είχε μια ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ καριέρα, σχεδόν ασύγκριτη, και θα συνεχίσει να κάνει εξαιρετική δουλειά για την Apple, και ό,τι άλλο επιλέξει να κάνει. Με λίγα λόγια, ο Τιμ Κουκ είναι ένας απίστευτος τύπος!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».