Μικρές και μεγάλες ανατροπές επεφύλασσαν οι πίνακες τηλεθέασης το πρωί της Τετάρτης. Στην πολύ πρωινή ζώνη, το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 14,6%, ενώ στο σύνολο κοινού, το δίδυμο Οικονόμου- Παυλόπουλου στον ΣΚΑΪ κέρδισε την προτίμηση του συνόλου με 20,8%.
Το MEGA κέρδισε το δυναμικό κοινό και στην επόμενη ζώνη με το Buongiorno της Φαίης Σκορδά να κάνει μέσο όρο 14%, αφήνοντας πίσω την Κατερίνα Καινούργιου με 13%, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας έχασε οριακά την τρίτη θεση από το δίδυμο Χατζίδου Παύλου με 9,8% και 9,6% αντίστοιχα. Η μεγάλη ανατροπή όμως έγινε στο σύνολο κοινού με τη «Super Κατερίνα» να κόβει πρώτη το νήμα με 15,3%, αφήνοντας δεύτερους τους «Αταίριαστους» με 13,6%.
Στη μεσημεριανή ζώνη η Ζήνα Κουτσελίνη κινήθηκε «απειλητικά» προς τον Πέτρο Κουσουλό (10,5% και 11,2% αντίστοιχα), ενώ το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου έπεσε στο 4,2%.
Στην απογευματινή ζώνη, ο κυρίαρχος της τηλεθέασης, Νίκος Ευαγγελάτος, βγήκε πρώτος με μεγάλη διαφορά τόσο στο κοινό 18-54 (18,7%) όσο και στο σύνολο (18,4%). Χαμηλές επιδόσεις για το «Ρουκ Ζουκ» (7,3%) όσο και για το «Κάτι Ψήνεται» (8,8%).
Η σκληρή μάχη της τηλεθέασης στα κεντρικά δελτία
Το STAR κατάφερε να πάρει την πρωτιά από το MEGA με 14,8% και 14,6% αντίστοιχα παρά το ισχυρό lead in του The Chase (16,2%). Πτώση στους πίνακες τηλεθέασης για το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ με τη Λένα Φλυτζάνη (7,1%). Στο σύνολο κοινού όμως, την πρωτιά πήρε άνετα ο Αντώνης Σρόιτερ με 16,4%.
Ούτε ο Λάκης Λαζόπουλος (16,1%) κατάφερε να περάσει το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA, τη σειρά που έκανε την έκπληξη τη φετινή σεζόν (19,1%), ενώ το Master Chef στάθηκε δυναμικά απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό με 13,6%.
Το φινάλε της σειράς του ALPHA, Porto Leone έκανε μέσο όρο 15,5% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας ακόμα περσσότερες μονάδες τηλεθέασης στο σύνολο με 23,1%.