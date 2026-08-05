Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πάολα επιστρέφει στην Panik Records μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με τη Spicy Music, έχοντας ήδη υπογράψει τη νέα συμφωνία με τον Γιώργο Αρσενάκο.

Η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι τον Σεπτέμβριο, το οποίο αποτελεί το θέμα της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς Μπλε Ώρες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη μεταγραφή θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ η καλλιτέχνιδα προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Hotel Ermou.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από δύο σχεδόν χρόνια συνεργασίας με τη Spicy Music, η Πάολα αποφάσισε να επιστρέψει στην Panik Records, όπου βρισκόταν από το 2019 μέχρι το φθινόπωρο του 2024. Η περιζήτητη καλλιτέχνιδα έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον συνιδρυτή και CEO της εταιρείας, Γιώργο Αρσενάκο, έχοντας ήδη ενημερώσει για τις προθέσεις την προηγούμενή της εταιρεία.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές του φθινοπώρου, αν και η επιστροφή της θεωρείται ήδη «κλειδωμένη». Παράλληλα η Πάολα βρίσκεται στο στούντιο ηχογραφώντας τα νέα της τραγούδια- το πρώτο αποτέλεσμα της δουλειάς της θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο αφού θα ντύσει με τη φωνή της το τραγούδι των τίτλων της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Advertisement

Advertisement

Η Πάολα ανάμεσα στον συνιδιοκτήτη της Panik, Γιώργο Αρσενάκο και τον πρώην σύζυγό και νυν μάνατζέρ της, Φώτη Ζογλοπίτη το 2019.

Η απόφαση της Πάολας να αλλάξει δισκογραφική στέγη δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στον νυχτερινό χώρο αφού αρκετά δεδομένα στη δισκογραφική εταιρεία Spicy φαίνεται να έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα και κάποιες φήμες για «πανίσχυρες» συνεργασίες δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα.

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη συναυλία της στην αγαπημένη της Χαλκιδική.

Πάολα: Η επιστροφή στη νυχτερινή Αθήνα

Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost, μέσα στον Οκτώβριο -εκτός απροόπτου-, η Πάολα θα κάνει πρεμιέρα με τον Δήμο Αναστασιάδη στο Hotel Ermou, το club που μέχρι πριν από λίγο καιρό εμφανιζόταν η Άννα Βίσση. Μετά την επιτυχία που είχε σημειώσει στη Θεσσαλονίκη την περασμένη σεζόν μαζί με τον Πάνο Κιάμο, η 44χρονη τραγουδίστρια είχε αποφασίσει να ηγηθεί φέτος ενός πιο νεανικού σχήματος. Προς το παρόν η ίδια συνεχίζει τις επιλεκτικές της εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και στο ενδιάμεσο ξεκουράζεται τόσο στο πατρικό της σπίτι στη Συκιά Χαλκιδικής όσο και στο Ρέθυμνο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο και στον χώρο της εστιάσης ο, εδώ και πέντε χρόνια, αγαπημένος της, Λάζαρος Βαφειάδης.