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Για την κατάσταση της υγείας της ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους η Ανδρομάχη.

Η τραγουδίστρια απολογήθηκε στους θαυμαστές της για την τελευταία της εμφάνιση καθώς δεν ανταποκρίθηκε όπως θα επιθυμούσε σε πρόσφατη εμφάνισή της. Όπως αποκάλυψε, ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα και μάλιστα σε φωτογραφία φαίνεται να έχει όρο. «Έρχεται 4ήμερο φωτιά» έγραψε.

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Οι φωτογραφίες της Ανδρομάχης

Σε άλλο story, εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένη αλλά αισιόδοξη. «Βιταμινούλες, φαρμακάκια, κοτοσουπίτσα… Και θα ξυπνήσω περδίκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Μην ανησυχείτε… ΤΟ ‘ΧΩ.», έγραψε.