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Η Δήμητρα Παπαδήμα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου τη βλέπουμε στην παραλία, να ποζάρει με μπικίνι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καλοκαίρι το Instagram έχει γεμίσει με φωτογραφίες από παραλίες και πισίνες.

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Ανάμεσα στις Ελληνίδες celebrities που δημοσίευσαν φωτογραφίες με το μαγιό τους είναι και η Δήμητρα Παπαδήμα. Η γνωστή ηθοποιός έχει αδυναμία στο καλοκαίρι και κάθε χρόνο μοιράζεται με τους followers της στιγμιότυπα από τις διακοπές της και τις εξορμήσεις σε παραλιακά μέρη.

Η ηθοποιός διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Instagram όπου δημοσιεύει στιγμιότυπα από τις επαγγελματικές της δουλειές, από την καθημερινότητά της αλλά και επιλεγμένες φωτογραφίες με τον επί χρόνια σύντροφό της Γιάννη Μποσταντζόγλου και την κόρη τους, Θαλασσινή.

Πρόσφατα, λοιπόν, η Δήμητρα Παπαδήμα δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία, όπου ποζάρει με μπικίνι. Στη φωτογραφία τη βλέπουμε με φόντο τη θάλασσα να απολαμβάνει το καλοκαίρι.