Μετά από μία μέρα απουσίας, η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε το πρωί της Τρίτης στο Breakfast @Star και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί: «Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, είτε πιο έντονους είτε άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολα, δεν μπόρεσα να διαχειριστώ ούτε χθες αυτό που μου συνέβη» παραδέχτηκε η 45χρονη παρουσιάστρια.

«Όσοι υποφέρετε από ιλίγγους καταλαβαίνετε, είναι κάτι τρομακτικό, πολύ περίεργο να μη μπορείς να σταθείς, να κάνεις κουμάντο στον εαυτό σου και να βρεις λίγη ησυχία. Είναι κάτι που έρχεται, φεύγει, υπάρχουν βοηθήματα, γιατροί. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν ή να έρχονται πιο αραιά. Σου μένει ο φόβος και η ανασφάλεια ότι κάτι μπορεί να σου ξανασυμβεί. Μου έχουν στείλει και μηνύματα ο κόσμος που υποφέρει από το ίδιο», κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.

Τηλεθέαση Δευτέρας: Ποιοι αντιμετώπισαν πρόβλημα, ποιοι ανακουφίστηκαν

Το ψυχαγωγικό πρωινό του STAR εξακολουθεί να βρίσκεται στις εκπομπές που δεν ευνοούνται από τους πίνακες τηλεθέασης. Το πρωί της Δευτέρας έκανε μέσο όρο 5,2% στο δυναμικό κοινό, με τον ALPHA να κερδίζει την πρωτιά στην πρωινή ζώνη: 20,8% κατέγραψε το Happy Day και 15,7% η «Super Κατερίνα», ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Γιώργος Λιάγκας με 12,8%.

Έχοντας πάρει lead in μόλις 2,5% από τον Παναγιώτη Στάθη, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 17,5%, με τον Πέτρο Κουσουλό- επίσης σε «ευνοϊκή» θέση λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας- να κάνει μέσο όρο 17,6%.

Το πρόβλημα με το Real View παραμένει, αφού η εκπομπή του OPEN έκανε μέσο όρο μόλις 1,9%, παρόλα αυτά μέχρι και αυτή τη στιγμή διαψεύδονται οι φήμες που το ήθελαν να βγαίνει εκτός προγράμματος. Ικανοποιητικά ποσοστά για τη Μαρία Μπακοδήμου -για τα δεδομένα του καναλιού- με 5,8%.

Η Μαρία Μπακοδήμου.

Κανονικός θρίαμβος για τη σειρά του ALPHA, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 21,6% στο κοινό 18-54, ενώ η guest εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα στους «Σούπερ Ήρωες» φαίνεται πως βοήθησε τα ποσοστά της σειράς (11,5%). Αντιθέτως, το «Έχω παιδιά» του MEGA σημειώνει μεγάλες απώλειες τη φετινή σεζόν (8,6%) , όπως και η σειρά «Μια νύχτα μόνο» (10,7%) που έμεινε αρκετά πίσω από τον Άγιο Έρωτα (16,3%). Όσο για το Grand Hotel, παραμένει ένα μεγάλο «πρόβλημα» στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1 σημειώνοντας μόλις 7,6% στο δυναμικό κοινό.

Ο Αναστάσης Ροϊλός με τον τηλεοπτικό του γιο στα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Υπάρχει τελικά πρόβλημα ανάμεσα στη Ζέτα και τον ΑΝΤ1;

Έχοντας αρνηθεί δεκάδες προτάσεις για τηλεοπτικές εμφανίσεις, διαδικτυακές συνεντεύξεις, και εξώφυλλα περιοδικών, η Ζέτα Μακρυπούλια επέλεξε να μιλήσει στην εκπομπή της Ντέπυς Γκολεμά στο ΕΡΤ news radio, ξεκαθαρίζοντας ότι ότι δεν ζητούσε ποτέ εκείνη δεύτερη εκπομπή από τον ΑΝΤ1 αλλά το κανάλι της έκανε κατά καιρούς διάφορες προτάσεις που δεν την ενθουσίαζαν, σε αντίθεση με το Moments που της άρεσε ως format από την πρώτη στιγμή.

Με το «Ρουκ Ζουκ» όμως να μην παίρνει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν και με τα υπόλοιπα επεισόδια του Moments να αργούν ακόμα (ακούγεται ότι θα δούμε άλλους έξι καλεσμένους του χρόνου, και μόνο ακόμα ένα φέτος με τον Τάκη Ζαχαράτο), εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι πλέον υπάρχει ένα έστω, μικρό, πρόβλημα στις σχέσεις της με το κανάλι, το οποίο καλείται να βρει έναν τρόπο να την αξιοποιήσει περισσότερο ώστε εκείνη να μην ενδώσει σε άλλους υποψήφιους μνηστήρες…