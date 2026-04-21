Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης υλικών στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης: Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ωραιοκάστρου, η φωτιά είναι σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στη Συμμαχική Οδό. «Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα. Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να: Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα. Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον».

Advertisement

Advertisement

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire at a recycling center at the Industrial Park of Neochorouda Oreokastro , of the Regional Unit of #Thessaloniki



‼️ The smoke is heading towards your area.Stay indoors, close doors & windows



‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026