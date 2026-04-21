Περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης έλαβε χώρα στη Ρόδο, με μητέρα και κόρη να καταθέτουν επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου το απόγευμα της 18ης Απριλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «δημοκρατικής», το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας εντός οικήματος στην Κάλαθο, με θύμα 16χρονη ημεδαπή και φερόμενο δράστης 28χρονο αλβανικής υπηκοότητας.

Η 16χρονη κοπέλα και η μητέρα της είχαν μεταβεί στον Κάλαθο Ρόδου για να παρευρεθούν στον γάμο οικείου τους προσώπου. Διέμεναν σε ενοικιαζόμενο οίκημα, από κοινού με άλλα άτομα που σχετίζονταν με την ίδια εκδήλωση. Στο ίδιο ακριβώς οίκημα διανυκτέρευε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και ο 28χρονος.

Σύμφωνα με την καταγγελία περί τις 13:00 της 17ης Απριλίου 2026, ο 28χρονος εισήλθε εντός του δωματίου της ανήλικης. Εκεί, ενώπιον της κοπέλας, φέρεται να αυνανίστηκε. Το απόγευμα της 18ης Απριλίου 2026, η 16χρονη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, υπέβαλε καταγγελία. Σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας και ξεκίνησε επίσημη προανάκριση.



