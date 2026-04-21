To Ιράν εκτέλεσε την Τρίτη έναν άνδρα που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηγέτης δικτύου που συνδεόταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και πυρπόλησε τζαμί στην Τεχεράνη κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο Mizan.

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Αμιραλί Μιρτζαφαρί, λέγοντας πως καταδικάστηκε για εμπρησμό στο τζαμί Κολχάκ στην Τεχεράνη και ότι είχε πρωτοστατήσει σε δραστηριότητες κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Η εκτέλεση έλαβε χώρα νωρίς την Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του έτους στο Ιράν είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που συνοδεύτηκαν από τη σκληρότερη καταστολή στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από Reuters