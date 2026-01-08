Μπορεί ο ΑΝΤ1 να μην έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη, το όνομά της όμως πρωταγωνίστησε για τρίτη μέρα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ μετά τον «ξαφνικό θάνατο» της εκπομπής της.

Σύμφωνα με το Happy Day, η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου είναι πολύ πιθανό να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Δεν θεωρώ ότι η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έριχνε τον μέσο όρο του σταθμού» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της HuffPost, το εμπορικό έσοδο της εκπομπής τον Δεκέμβριο ήταν ιδιαίτερα υψηλό. «Θεωρώ στενάχωρο ένας σταθμός να μη σε αφήνει να αποδείξεις στην πράξη τι αξίζεις», με την Τίνα Μεσσαροπούλου να συμπληρώνει ότι ο ΑΝΤ1 την «κυνηγούσε» δύο χρόνια.

Στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη βρέθηκε και ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος παρουσίαζε πέρσι τους Weekenders στον ΑΝΤ1 λέγοντας ότι «αυτό που συνέβη είναι άδικο και ανορθολογικό εφόσον συνέβη τρίτη φορά»

(Και ο) Γκουντάρας υπέρ της Τσολάκη

Αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση όμως ήταν το σχόλιο του Γρηγόρη Γκουντάρα για την Ελένη Τσολάκη, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί παλιότερα στον Alpha και από τότε οι σχέσεις τους είχαν επιεικώς «παγώσει». Ο παρουσιαστής του Open, ανέφερε ότι είναι πολύ στενάχωρο να κόβουν μια εκπομπή «μέσα στις γιορτές και μάλιστα οι συνεργάτες να μην έχουν ενημερωθεί και να μαθαίνουν από τα σάιτ ότι κόβονται. Τα κανάλια πρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση. Φτάνει πια με τους παρουσιαστές που πληρώνουν πάντα το μάρμαρο. Ντροπή, ντροπή»

Με το επαγγελματικό διαζύγιο της Ελένης Τσολάκη με τον ΑΝΤ1, η οποία φυγαδεύτηκε κυριολεκτικά χτες από τα ΚΑΠΑ Studios για να μην κάνει δηλώσεις, ασχολήθηκε εκτεταμένα και η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με την τελευταία να τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο με τον πρώην συνεργάτη της, Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Φαντάσου την ψυχολογία της Ελένης που τελείωσε με επιτυχία την εκπομπή στο Open και πάει στον ΑΝΤ1, φτερουγίζει η καρδιά σου, και ξαφνικά κόβονται τα σχοινιά του ασανσέρ» σχολίασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. «Αν δεν πάει καλά η Καραβάτου, ο ΑΝΤ1 σε ποιον θα τα ρίξει;» πρόσθεσε τότε η Κατερίνα Καινούργιου. «Μια φταίει ο ένας παρουσιαστής, μια ο άλλος, τις ευθύνες και το ίδιο κανάλι πότε θα τις πάρει;».

Στις 24 Ιανουαρίου η πρεμιέρα της Καραβάτου;

Μπορεί να ακούγεται έντονα ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα βρεθεί στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα όμως με έγκυρες πηγές της HuffPost, δεν είναι καθόλου απίθανο να τη δούμε τελικά στην πρωινή ζώνη απλά η εκπομπή μπορεί να μην ξεκινάει στις 8.30 όπως της Ελένης Τσολάκη αλλά λίγο αργότερα.

Επίσης ένα ερωτηματικό υπάρχει ακόμα για το όνομα του Πέτρου Κωστόπουλου, ο οποίος έχει τη διάθεση να συνεχίσει και στη νέα εκπομπή, δίπλα στην Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Νίκο Μισίρη και τη Μαρία Αντωνά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κατερίνα Καραβάτου, δεν έχει λόγο να δεχτεί όλη την ομάδα -μπροστά και πίσω από τις κάμερες- της Ελένης Τσολάκη. Εξάλλου στη χτεσινή σύσκεψη δεν ειπώθηκε ποτέ από την υπεύθυνη της εκπομπής, Γιώτα Σπανού, ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, παρά μόνο ότι «δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του».

Η Κατερίνα Καραβάτου με την ομάδα της καλοκαιρινής της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

Όσο για την πρεμιέρα της εκπομπής της, αν δεν γίνει στις 24 Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να βγει στον αέρα μία εβδομάδα μετά. Εξάλλου λόγος για βιασύνη δεν υπάρχει, καθώς παραδοσιακά ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που τα διαφημιστικά έσοδα των καναλιών κάνουν… ελεύθερη πτώση.