Οριστικό ήταν το τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 χωρίς καν να καταφέρει να αποχαιρετίσει το κοινό της. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε το στοίχημα της τηλεθέασης, ούτε τη μάχη των εντυπώσεων, και οι λόγοι ήταν πολλοί, το ίδιο και οι ευθύνες.

Σύμφωνα μάλιστα με την εκπομπή «Breakfast @Star» το σκηνικό στο πλατό της Ελένης Τσολάκη έχει ήδη ξεστηθεί και ήδη ετοιμάζεται το επόμενο που, όλοι θεωρούν ότι θα φιλοξενήσει τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, χωρίς ο σταθμός να το επιβεβαιώνει. Είναι το ίδιο πλατό που φιλοξένησε πρόπερσι την Μπέττυ Μαγγίρα και πέρσι τους Weekenders, δύο εκπομπές που τουλάχιστον πρόλαβαν να ευχαριστήσουν το κοινό τους.

Στην περίπτωση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ο «θάνατος» δεν ήταν και τόσο ξαφνικός, αφού και η ίδια η Ελένη Τσολάκη είχε ψυχανεμιστεί εδώ και έναν μήνα, περίπου, τις διαθέσεις του σταθμού, ενώ επέμενε ότι το πρόβλημα στην εκπομπή δεν είχε να κάνει με την αρχισυνταξία αλλά με άλλους παράγοντες. Μάλιστα είχε κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις από την αρχή της σεζόν, οι οποίες δεν εισακούστηκαν.

Ανακουφισμένη η Ελένη Τσολάκη

Η 39χρονη παρουσιάστρια φαίνεται πως αν και στεναχωρημένη από τη δυσάρεστη κατάληξη της πολυσυζητημένης μεταγραφής της, σύμφωνα με το περιβάλλον της, είναι «ανακουφισμένη» από την απόφαση του σταθμού, καθώς ούτε η ίδια ήταν ικανοποιημένη από τις συνθήκες που επικρατούσαν στην εκπομπή.

Μια παρέα που δεν «έδεσε»

Κατά γενική ομολογία, η ομάδα της Ελένης Τσολάκη δεν μπόρεσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως κοινή παρέα, ενώ πίσω από τις κάμερες υπήρξαν κατά καιρούς αρκετά σκηνικά έντασης με πολλά τηλεφωνήματα και συναντήσεις με τη διοίκηση, επεμβάσεις στη σκαλέτα της εκπομπής και μια όχι ευχάριστη διάθεση. Η εκπομπή είχε φτάσει στο σημείο να «απειλείται» από το πρωινό του Open, που σίγουρα βγαίνει ευνοημένο από την τελευταία εξέλιξη.

Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι η -πιο χαρούμενη- Ελένη Τσολάκη στο Open, με μια εκπομπή στα μέτρα της και με συνεργάτες που η ίδια ήθελε, αν και με πολύ χαμηλό μπάτζετ και ένα πλατό πολύ μικρότερο από αυτό που είχε τώρα, είχε πλησιάσει στα νούμερα τη Σίσσυ Χρηστίδου που μόλις είχε μετακομίσει στο Mega.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι, αν δεν υπήρχε η Κατερίνα Καραβάτου, ο σταθμός θα έκοβε την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, ή θα προχωρούσε σε νέες διορθωτικές κινήσεις, αυτή τη φορά μπροστά από τις κάμερες; Οι πρώτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η νέα εκπομπή της Καραβάτου θα κάνει πρεμιέρα απέναντι από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η οποία φέτος σημειώνει απώλειες στο δυναμικό κοινό.

Κοντά της μάλιστα δεν αποκλείεται να έχει ξανά δίπλα της την Αφροδίτη Γραμμέλη και τον Νίκο Μισίρη, που είχαν συνεχίσει το φθινόπωρο με την Ελένη Τσολάκη. Την τελευταία φορά πάντως που οι δυο γυναίκες είχαν βρεθεί απέναντι, η Κατερίνα δεν είχε κερδίσει το στοίχημα, αν και όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, ήταν μια κακή χρονιά για εκείνη τότε σε όλα τα επίπεδα.

Όσο για την Ελένη Τσολάκη, παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 μέχρι το τέλος Ιουνίου, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει προοπτική ανανέωσης ή κάποιο σενάριο διαφορετικής αξιοποίησής της από το κανάλι.