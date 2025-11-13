Τέλος από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη η αρχισυντάκτριά της, Γωγώ Σαμπάνη, μετά από απόφαση της διοίκησης του σταθμού. Αιτία τα, όχι επιθυμητά ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής, σε μία σεζόν που μέχρι αυτή τη στιγμή έχει μόνο έναν νικητή στη συγκεκριμένη ζώνη, τον Νίκο Μάνεση, αλλά και η θεματολογία της εκπομπής που δεν ικανοποιούσε τους υπεύθυνους του «Πρωινού Σαββατοκύριακο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ελένη Τσολάκη άκουσε το πρωί της Τετάρτης την απόφαση του σταθμού, σίγουρα όχι με έκπληξη, αφού υπήρχαν ήδη και εδώ και μέρες οι σχετικές διαρροές, αλλά σίγουρα με μεγάλη στεναχώρια, μιας και με τη Γωγώ Σαμπάνη είχαν συμπορευτεί τις δύο προηγούμενες σεζόν στο Open και είχαν χτίσει μια σχέση φιλίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η Γωγώ Σαμπάνη ανάμεσα στην Καλομοίρα και την Ελένη Τσολάκη πριν από έναν μήνα.

Από την άλλη κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί πως η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη είχε ανάγκη από διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να σταθεί καλύτερα απέναντι στον ανταγωνισμό, ειδικά από τη στιγμή που η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Open είχε αρχίσει να την πλησιάζει στο σύνολο κοινού και οι επιδόσεις της ήταν χαμηλότερες και από τους Weekenders και από την Μπέττυ Μαγγίρα.

Οι πηγές της HuffPost αναφέρουν πως η αρχισυντάκτρια αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της με ένα γλυκό μήνυμα, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη σύσκεψη, γευμάτισε με την παρουσιάστρια που δεν μπορούσε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

Τη θέση της Γωγώς Σαμπάνη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, παίρνει η Ευφημία Δήμου, η οποία εργαζόταν στο «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, η οποία επικοινώνησε ήδη με τους συνεργάτες της εκπομπής. Η συγκεκριμένη επιλογή του ΑΝΤ1 δείχνει ότι το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» επιχειρεί από εδώ και πέρα να κάνει μια μεγάλη στροφή στη διαμόρφωση της σκαλέτας, στην οποία μέχρι σήμερα είχε μεγάλο λόγο η Ελένη Τσολάκη, η οποία με τη σειρά της, και κατά γενική ομολογία, είναι μία από τις πιο εργατικές παρουσιάστριες της Ελληνικής τηλεόρασης.

Ελένη Τσολάκη: «Μου αρέσει η εκπομπή που κάνουμε»

Στην προχθεσινή συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Ελένη Τσολάκη απάντησε στην ευγενική παρατήρηση του παρουσιαστή ότι δεν έχει αξιοποιήσει ακόμα το 100% των δυνατοτήτων της στην τηλεόραση. «Μου αρέσει η εκπομπή που κάνουμε. Μου αρέσει που είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πλάθεται κάθε μέρα. Τη ζω την εκπομπή. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, μέχρι την τελευταία στιγμή θέλω να το ψάξουμε το θέμα, να βρούμε ποιος θαα μιλήσει».