Ενημέρωση- Ψυχαγωγία: 1-0 στην πρωινή ζώνη

Στο 3,7% περιορίστηκε το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου, με την Ελένη Τσολάκη να κάνει μέσο όρο 7,5% στο δυναμικό κοινό αλλά και τη Σίσσυ Χρηστίδου να μην πιάνει τη βάση (9,5%) και να καταλήγει κάτω από τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ που σημείωσαν 9,8%

Ο Alpha διατήρησε την πρωτιά όλη την εβδομάδα στην πρωινή ζώνη με τον Νίκο Μάνεση να κάνει 17,1%. Η σειρά κατάταξης δεν άλλαξε στο σύνολο κοινού, με μοναδική διαφορά ότι το Open πλησίασε αρκετά τον ΑΝΤ1.

Στη μεσημεριανή ζώνη, πτώση σημείωσε το δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου στον ΣΚΑΪ που έμεινε στο 3,3%. Η Ναταλία Γερμανού με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα, σε μία μάλλον αμήχανη κουβέντα, σημείωσε 12,5%, ενώ η Αναστασία Γιάμαλη έκανε μέσο όρο 8,5%

Μέτρια τα ποσοστά για τη νέα σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς» (10,4%), ακόμα πιο χαμηλά το Akis Food Tour με 9.7%. Πεσμένη σε σχέση με την περασμένη σεζόν παραμένει η ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου (10%), αντιθέτως το The Voice πήρε με άνεση την πρωτιά με 21% στην prime time και τα ποσοστά του να αγγίζουν το 27,9%.