Λίγες μέρες πριν υποδεχτεί για άλλη μια φορά το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Mega (και σε νέα ώρα) η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τη δικαστική διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, η οποία, όπως παραδέχεται στη συνέντευξή της θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε με ειλικρίνεια ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε την περασμένη σεζόν: «Ίσως την περίοδο που εγώ ήμουν δύσκολα, με τα δικαστήρια».

Advertisement

Advertisement

Έφτασες στο σημείο να σκεφτείς «καλύτερα να μην είχα εκπομπή αυτό το Σαββατοκύριακο»;

Πραγματικά, ναι. Είμαι και παίκτης ψυχολογίας. Μου βγήκε στον «αέρα», το ένιωσα. Ήμουν στην τσίτα. Τσακώθηκα με κόσμο στον «αέρα», δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.

Είσαι πιο συμφιλιωμένη με τον εαυτό σου;

Ναι, τα πάμε καλύτερα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά πλέον είμαι

στην καλύτερη φάση που έχω υπάρξει.

Το εκπέμπεις. Δείχνεις καλύτερα σε σχέση με πέρσι.

Έχεις δίκιο. Γιατί στο περσινό ξεκίνημα της σεζόν ήξερα τι θα ακολουθήσει στον

προσωπικό μου αγώνα.

Σε δυσκόλεψε αυτή η διαδικασία με τα παιδιά;

Ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από το να βλέπεις τα παιδιά σου, ξανά και ξανά, να μπαινοβγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες χωρίς να το επιλέγεις και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να το σταματήσεις. Δεν το εύχομαι σε κανέναν γονιό αυτό.

Σίσσυ, ρώτησες τον εαυτό σου ποτέ «γιατί όλο αυτό»;

Ξέρω πολύ καλά το γιατί…

Σίσσυ Χρηστίδου: «Προσπαθώ να προστατεύσω τα παιδιά και τον εαυτό μου»

Μπορείς να καταλάβεις γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις πιο προσωπικές σου πλευρές, έτσι;

Το καταλαβαίνω γιατί κι εγώ αυτή τη δουλειά κάνω. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό οι συνάδελφοι έχουν σεβαστεί βασικά κομμάτια. Σε άλλα, όχι τόσο. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ να προστατεύσω τα παιδιά και τον εαυτό μου από αυτή τη συνθήκη στην οποία δεν βρέθηκα από επιλογή.

Advertisement

Ελπίζω ότι η ιστορία με τον πρώην σύζυγό σου βρίσκεται σε μια φάση κατευνασμού.

Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια

επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω.

Πολύ στενόχωρο ακούγεται αυτό.

Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι

έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.

Advertisement