Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναφέρεται στην επαγγελματική του πορεία στην τηλεόραση, παραδεχόμενος ότι ο έντονος δημόσιος λόγος του έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες.

Ο ίδιος δηλώνει εκφραστής συντηρητικών απόψεων και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του ακραίου, ενώ κρίνει αυστηρά ορισμένες παλαιότερες επιλογές του.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, εκφράζοντας απόψεις για πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τέλος, ο ίδιος τοποθετείται αρνητικά για τον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική ζωή, ενώ εκφράζει προβληματισμούς για τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας.

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«Με τρόμο αρχίζω και σκέφτομαι ότι μπορεί και να ωριμάζω» παραδέχεται με μια δόση αυτοσαρκασμού- μπορεί και όχι- ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Η πρώτη του επαφή με την τηλεόραση είχε γίνει σε ηλικία 6-7 ετών στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης «Τα παιδία παίζει». Λίγο μετά τα 30 του, έχοντας ήδη πάρει το μεταπτυχιακό και έχοντας διαπιστώσει πώς είναι να εργάζεσαι εκτός Ελλάδας, θα βρισκόταν κάτω από τη στέγη του ΣΚΑΪ μαζί με την Εύα Αντωνοπούλου και τα υπόλοιπα είναι ιστορία… με αρκετό θόρυβο.

Πόσες φορές έχει πληρώσει το τίμημα αυτού του κρότου- που δεν έκανε τυχαία; «Αμέτρητες και καλό είναι να μην προστεθούν πολλές παραπάνω» παραδέχεται ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

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Θα άλλαζε πράγματα αν γύριζε τον χρόνο πίσω; «Σε αξιολογικό επίπεδο, κοιτώντας μερικά πράγματα στο παρελθόν τα κρίνω πάρα πολύ αυστηρά.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο πλατό.

Πώς γίνεται ένας τόσο ευγενής άνθρωπος στις κοινωνικές του συναναστροφές, να γίνεται τόσο αιχμηρός στον δημόσιο λόγο του προκαλώντας αντιδράσεις; «Το βλέπω αυτό που λες, έχεις δίκιο. Λόγω αποφάσεων που τις προσεγγίζω πολύ αυστηρές, ορισμένες φορές χρειάστηκε να μπλέξω με τον απόπατο, τον βόθρο» απαντάει μεταξύ άλλων χωρίς να θεωρεί τον εαυτό του άμοιρο ευθυνών. «Μπήκα στη λάσπη και λέρωσα τη φορεσιά μου».

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την Κυριάκο Μητσοτάκη

«Είμαι εκφραστής κάποιων αρχών και απόψεων συντηρητικού χαρακτήρα. που δεν είναι αρκετά ευπρόσδεκτες. Μην υπερβάλλουμε, δεν είμαι κάνενας μαύρος σκοταδιστής τύπος».

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Δεν αποδέχομαι την ταμπέλα του ακραίου»

«Στο όνομα ενός προοδευτισμού και ενός φιλελευθερισμού, ορισμένοι θεώρησαν ότι οι κοινωνίες μας πρέπει να ανοίξουν τόσο πολύ σε σημείο που να κινδυνεύουν να καταρριφθούν όσον αφορά στις βασικές τους αξίες».

«Ο Αντετοκούμπο γιατί είναι τόσο αγαπητός στην Ελλάδα; Γιατί προέρχεται από μια οικογένεια που ήρθε εδώ και σεβάστηκε. Δεν αγκαλιάστηκε από όλους στην αρχή».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια λαμπερή πολιτική προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που έχει χάρισμα, τεράστιος μαλαγάνας, πουλάει ψυγείο σε Εσκιμώο. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι, τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις για πέντε λεπτά, του δίνεις και τα μετρητά. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση η επιστροφή του».

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«Είχα πει πριν από τρία χρόνια στον Λιάγκα: “Μην ενθουσιάζεστε. Τον Κασσελάκη τον έχει βγάλει μπροστά ο Τσίπρας, τον εκμεταλλεύεται επειδή είναι νάρκισσος, με end game να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ”.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σε ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

«Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή παίζει υπέρ του Μητσοτάκη».

Για τη Μαρία Καρυστιανού: «Τα κάνει επικοινωνιακά όλα λάθος. Δεν θα παίξει ούτε πρωτεύοντα, ούτε κυρίαρχο, ούτε καταλυτικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας».

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«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με τις ψήφους του Ηλία Κασιδιάρη. Έχει κτηνώδεις διακυμάνσεις».

Αν περνούσε από το χέρι του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θα απαγόρευε το Only Fans; Τι πιστεύει για το φαινόμενο Ιωάννα Τούνη και γιατί θα ήθελε να συναντηθεί τηλεοπτικά μαζί της;

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