Με νέα αγωγή για ηθική βλάβη και μήνυση 30 σελίδων για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα όπως υπεξαίρεση (άνω των 300.000 ευρώ) και πλαστογραφία, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «επιτίθεται» ακόμα πιο σκληρά στην πρώην μάνατζερ και επαγγελματική της «mother», όπως την αποκαλούσε για πολλά χρόνια, Έλενα Χριστοπούλου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νάσο Γουμενίδη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητάει το ιλιγγιώδες ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε ότι η αγωγή έχει κατατεθεί από τις 27 Οκτωβρίου ότι η νέα κίνηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου προκύπτει μετά την κατάθεση του πορίσματος από τον ειδικό γραφολόγο που είχε κάνει ενδελεχή έλεγχο απόρρητων εγγράφων παρουσία των αντίδικων αλλά και ο οικονομοτεχνικός έλεγχος παρουσία ορκωτών λογιστών.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «έχουν βρεθεί 7 συμβάσεις με πλαστές υπογραφές».

Χριστοπούλου vs Παπαγεωργίου

«Θα υπάρξει αγωγή και από την πλευρά της κυρίας Χριστοπούλου» αποκάλυψε η δημοσιογράφος Γιώτα Κηπουρού για ποσά που ισχυρίζεται ότι της οφείλει η Ηλιάνα. «Η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου αμφισβητεί το πόρισμα των γραφολόγων και θα ορίσουν δικό τους γραφολόγο».

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.