Σε νέα φάση παίρνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η υπόθεση εξετάζεται πλέον από το Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητάει δικαστικά την επανατοποθέτησή της και αποζημίωση για όσα, όπως υποστηρίζει, υπέστη μετά την καθαίρεσή της.

Στην αγωγή της, η κ. Τυχεροπούλου αιτείται την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης αντίστοιχη με αυτές που κατείχε πριν την απομάκρυνσή της, καθώς και 8.000 ευρώ για αναδρομική μισθολογική διαφορά. Παράλληλα διεκδικεί 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, τονίζοντας ότι σήμερα εργάζεται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού σε θέση που θεωρεί υποτιμητική σε σχέση με τα προσόντα και την εμπειρία της.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν στο δικαστήριο ότι η ενάγουσα υπέστη «βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της», η οποία συνοδεύτηκε από μείωση αποδοχών και συστηματική απαξίωση.

Όπως υποστηρίζουν, η κ. Τυχεροπούλου δέχθηκε «λάσπη» από πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και από κύκλους εντός και εκτός του Οργανισμού, σε μια συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσής της από θέσεις κλειδιά. Ο δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, επικαλέστηκε συνομιλίες και δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως είπε, αποδεικνύουν στοχοποίηση.

Στο πλευρό της ενάγουσας κατέθεσε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, μιλώντας για «εκδικητική απομάκρυνση». Όπως ανέφερε, η κ. Τυχεροπούλου στοχοποιήθηκε επειδή απέστειλε δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων στους εισαγγελείς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέκλεισε την αιτιολογία περί «υπηρεσιακής ανεπάρκειας», χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνση καθαρά εκδικητική, ενώ περιέγραψε κλίμα εκφοβισμού εντός του Οργανισμού.

Η ίδια η κ. Τυχεροπούλου τόνισε στην κατάθεσή της: «Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε ένα υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό».

Τι αντιτείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ



Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε την κ. Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας απέδωσε στην πρώην διευθύντρια σοβαρά λάθη, αναφέροντας πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ χωρίς επαρκείς ελέγχους, γεγονός που έθεσε τον Οργανισμό υπό επιτήρηση.

Υποστήριξε ότι η ίδια παρέκαμπτε τους ελεγκτές, ενέκρινε πληρωμές άνω των 200 εκατ. ευρώ το 2023 χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κρατούσε τους ελέγχους «στην άκρη» για μήνες λόγω διαφωνιών με τα στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη εξεταστεί ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού.