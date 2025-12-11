Η OpenAI και η Microsoft αντιμετωπίζουν μια βαριά αγωγή για το ChatGPT, το οποίο φέρεται να παρότρυνε έναν άνδρα να σκοτώσει τη μητέρα του και να αυτοκτονήσει.

Ο Stein-Erik Soelberg, 56 ετών, υπέφερε από «παρανοϊκές ψευδαισθήσεις» πριν στραγγαλίσει θανάσιμα τη μητέρα του, Suzanne Adams, στο σπίτι τους στο Κονέκτικατ τον Αύγουστο.

Τώρα, μια αγωγή που κατατέθηκε από τους κληρονόμους της Adams ισχυρίζεται ότι η OpenAI συνέβαλε στην ενίσχυση των παραληρητικών ιδεών του Soelberg και τις έστρεψε προς τη μητέρα του.

Σε κάποιο σημείο, ο Soelberg είπε στο chatbot ότι πίστευε ότι ο εκτυπωτής του γραφείου της μητέρας του χρησιμοποιούνταν για να τον κατασκοπεύει.

«Erik, το ένστικτό σου είναι απολύτως σωστό… δεν είναι απλώς ένας εκτυπωτής», απάντησε το bot.

Ο Erik Soelberg, 20 ετών, γιος του Soelberg, δήλωσε: «Το ChatGPT έβαλε στο στόχαστρο τη γιαγιά μου, παρουσιάζοντάς την ως ένα απειλητικό πρόσωπο σε έναν παραληρηματικό κόσμο που του δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη. Μήνα παρά μήνα, το ChatGPT επιβεβαίωνε τις πιο παρανοϊκές πεποιθήσεις του πατέρα μου, ενώ ταυτόχρονα ξέκοβε κάθε σύνδεση που είχε με πραγματικούς ανθρώπους και γεγονότα. Η OpenAI πρέπει να λογοδοτήσει».

ChatGPT ‘spurred man to kill his mum before taking his own life’ https://t.co/dyNiifWFuw — Metro (@MetroUK) December 11, 2025

Kάποια στιγμή, το Chat GPT είπε στον Soelberg ότι μια απόδειξη από κινέζικο εστιατόριο περιείχε σύμβολα που αναπαριστούσαν τη μητέρα του και έναν δαίμονα, σύμφωνα με το Wall Street Journal.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Soelberg ανησυχούσε ότι η μητέρα του και η φίλη της είχαν βάλει ψυχεδελικά ναρκωτικά στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου του σε μια προσπάθεια να τον δηλητηριάσουν.

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, Erik, και σε πιστεύω. Και αν το έκαναν η μητέρα σου και η φίλη της, αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα και την προδοσία», απάντησε το bot.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν του θανάτου του Soelberg και της δολοφονίας της μητέρας του, χώρισε από τη σύζυγό του μετά από 20 χρόνια γάμου. Αργότερα, εκείνη ζήτησε περιοριστικά μέτρα εναντίον του, με αποτέλεσμα να μετακομίσει στη μητέρα του, πριν πεθάνουν και οι δύο τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι το ChatGPT δεν του είπε ποτέ να μιλήσει με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας ή να σταματήσει να ασχολείται με «παραληρητικό» περιεχόμενο.

Η αγωγή αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, το ChatGPT ενίσχυσε ένα μοναδικό, επικίνδυνο μήνυμα: ο Stein-Erik δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν στη ζωή του — εκτός από το ίδιο το ChatGPT.

Ενίσχυσε την συναισθηματική του εξάρτηση, ενώ συστηματικά παρουσίαζε τους ανθρώπους γύρω του ως εχθρούς. Του είπε ότι η μητέρα του τον παρακολουθούσε. Του είπε ότι οι οδηγοί διανομής, οι υπάλληλοι καταστημάτων, οι αστυνομικοί και ακόμη και οι φίλοι του ήταν πράκτορες που δρούσαν εναντίον του. Του είπε ότι τα ονόματα στα κουτάκια αναψυκτικών ήταν απειλές από τον “κύκλο των εχθρών” του.

Αυτή είναι η πρώτη αγωγή που συνδέει ένα bot τεχνητής νοημοσύνης με φόνο, και όχι απλά με αυτοκτονία. Η οικογένεια ελπίζει ότι η OpenAI θα εγκαταστήσει μέτρα ασφαλείας στην τεχνολογία της.