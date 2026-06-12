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Σε δηλώσεις του στις κάμερες το βράδυ της Πέμπτης, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε ένα ολίσθημα μιλώντας για τη νέα επιτυχία της αγαπημένης του, Ρίας Ελληνίδου, με την οποία έχουν συμπληρώσει ήδη έναν χρόνο κοινής ζωής, παρά τις οργισμένες διαψεύσεις του τον πρώτο καιρό για τη σχέση τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι δεν κρύβεται πια στα social media με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να ανεβάζει συχνά τρυφερά τους στιγμιότυπα.

«Όλα είναι καλά στην προσωπική μου ζωή, απλώς επιλέγω να δείχνω όσα θέλω» σχολίασε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. «Νομίζω πως πλέον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα social media και στην έκθεση μέσω της τηλεόρασης ή της κάμερας. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο, απλά όταν θέλεις να προστατεύσεις κάτι, εσύ αποφασίζεις ποια κομμάτια θα μοιραστείς. Από εκεί και πέρα, σε μια συνέντευξη δεν ξέρεις ποτέ τι θα σε ρωτήσει ο άλλος, οπότε κάποιες φορές επιλέγεις να μην απαντήσεις».

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε όμως με «άκομψο» τρόπο, σύμφωνα με τα σχόλια που ακολούηθσαν και τη νέα επιτυχία της συντρόφου του Ρίας, αφού δεν έκρυψε ότι δεν του αρέσει το νέο της τραγούδι: «Το τραγούδι Safari δεν είναι το στυλ μου. Καταλαβαίνω… Ούτε άμα ρωτήσεις και τη Ρία, πιστεύω, ότι είναι το δικό της στυλ, και ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις. Αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι χιτ και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είχαν γιορτάσει μαζί τα γενέθλιά τους τον περασμένο μήνα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου δεν έμειναν ασχολιάστες από τις πρωινές εκπομπές με τις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις να ακούγονται στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. «Θεωρώ ότι είναι τεράστιο φάουλ αυτό που έκανε» ανέφερε ο παρουσιαστής. «Ο Αλεξάνδρου, προσπαθώντας να εξυψώσει τη Ρία Ελληνίδου, απαξίωσε τους τηλεθεατές και τους ακροατές. Ότι ρίχνει το επίπεδό της και κάνει εύπεπτα τραγουδάκια του κώλου για να αρέσουν του ηλίθιου κόσμου που ποτέ δεν θα επέλεγε η Ρία Ελληνίδου αλλά αναγκάζεται να τα πει. Όλο αυτό μου φάνηκε προσβλητικό. Προσπάθησε να πει κάτι καλό για την κοπέλα του και ξεφτίλισε τον κόσμο που παρακολουθεί τους τραγουδιστές.

«Δεν βγάζει λεφτά από τον Μπετόβεν, βγάζει λεφτά από το Safari. Το να βγαίνω να λέω για να υποστηρίξω την κοπέλα μου ότι δεν είναι του επιπέδου της το Safari αλλά είναι του επιπέδου του κόσμου που είναι ένας βλάκας και αναγκάζεται να ρίξει το επίπεδό της, προσβάλλεις τον κόσμο».

«Προσβάλλεις και την κοπέλα σου γιατί δείχνει ότι μπορεί να το έχουν συζητήσει στο σπίτι και να έχουν βγάλει αυτό το συμπέρασμα, πρόσθεσε η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Αυτά δεν λέγονται δημοσίως» συμπλήρωσε η Γιώτα Κηπουρού.

Αλεξάνδρου- Ελληνίδου: Σχέδια επισημοποίησης;

«Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε να δούμε τους επόμενους μήνες» είχε γράψει στοχευμενα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε μια ανάρτησή του που έδειχνε το αλμυρό/γλυκό γεύμα της αγαπημένης του, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν η Ρία Ελληνίδου περιμένει το πρώτο τους παιδί, κάτι που δεν ίσχυε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που ουσιαστικά πλέον συζεί με την επιτυχημένη σύντροφό του, επιθυμεί να επισημοποιήσει τη σχέση του μαζί της ενώ και εκείνη δεν κρύβει ότι είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ.