Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 28 Μαΐου ρωτήθηκε για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου και για το γεγονός ότι τόσο καιρό την κρατούσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν θα ήθελα να δώσω κάποιον τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει… Δεν είναι θέμα του αν κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει κι εγώ να χαλαρώσω, γιατί είναι διαφορετικές οι ευθύνες, σε κάποια μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω.

Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές. Με τη γέννηση του παιδιού σου δημιουργείς κάποιες άλλες ενοχές. Όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στο κεφάλι σου είναι ένας πόλεμος εσωτερικός. Για να χαλαρώσεις πρέπει κάποιος να σου το δώσει και να το νιώσεις κι εσύ ο ίδιος. Οπότε όλα τα πράγματα για να βγουν και να γίνουν φυσικά πρέπει εσύ σαν άνθρωπος να το αποδεχτείς. Τι σημαίνει αποδέχομαι; Να χαλαρώσω, να δω πώς είναι τα πράγματα και να πω ότι είμαι καλά».

Η Κατερίνα Καινούργιου του απάντησε ότι ταιριάζουν πολύ σαν ζευγάρι, ωστόσο εκείνος φάνηκε συγκρατημένος καθώς ανέφερε ότι : «Δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω, αλλά δεν θέλω να κάνω αυτές τις τόσο βαρύγδουπες δηλώσεις, όχι γιατί φοβάμαι μην δεν βγει, αλλά επειδή έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις πάρα πολύ, μένει περισσότερο και είναι σωστό. Όταν θα πεις μεγάλες κουβέντες, μετά αγχώνεσαι να κρατήσεις αυτά που είπες και δεν ζεις αυτό που νιώθεις».

Αναφορικά, με το αν έχει γνωρίσει το γιο του στη σύντροφο του, ανέφερε ότι έχει επισκεφτεί ήδη ειδικό : «Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ειδικό που εμπιστεύεται ο καθένας. Εγώ πηγαίνω. Η προσωπική της άποψη είναι ότι όταν είναι κάτι στη ζωή σου πρέπει στα παιδιά μας να μην λέμε ψέματα. Θέλει προστατευτικότητα και από εκεί και πέρα όλα καλά», δήλωσε.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δε δίστασε να μιλήσει και για τον γιο του, στον οποίο έχει μεγάλη αδυναμία. ‘Οπως ανέφερε : «η μαμά συνέεται πιο νωρίς με το παιδί, οι μπαμπάδες έρχονται μεταγενέστερα όταν τα παιδιά εκφράζονται περισσότερο», ενώ πρόσθεσε ότι είναι πολύ δοτικό και εκφραστικό παιδί.