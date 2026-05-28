Κατακόρυφα ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή νομοθετική ρύθμιση για το προσωπικό της ΕΥΠ. Για απόπειρα δημιουργίας «κομματικού στρατού» εντός της υπηρεσίας πληροφοριών μίλησαν συνολικά από τα έδρανα της αντιπολίτευσης με την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το επίμαχο άρθρο 35, το οποίο αφορά την ΕΥΠ, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – κοινοβουλευτική κίνηση που στήριξε στο σύνολο της η αντιπολίτευση. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας, εντέλει, απερρίφθη από τους βουλευτές της πλειοψηφίας.

Ο Άκης Σκέρτσος, υπερασπιζόμενος την νομοθετική ρύθμιση, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σχολιάζοντας πως όλα τα κόμματα, ακόμα και της δεξιάς πτέρυγας, συντάχθηκαν με την Πλεύση Ελευθερίας που μπήκε στη Βουλή – όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας – ως το «τελευταίο» κόμμα με το χαμηλότερο εκλογικό ποσοστό.

«Θα περίμενα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορθώσουν ανάστημα, να λειτουργούν με τρόπο ορθολογικό και επιστημονικό και να μην γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ένα ζήτημα που θίγει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Βλέπετε αντισυνταγματικότητα εκεί που δεν την βλέπει κανείς» είπε αρχικά ο Άκης Σκέρτσος και πρόσθεσε: «Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης».

Συνιστώντας στα έδρανα της αντιπολίτευσης περισσότερη «υπευθυνότητα» ο Άκης Σκέρτσος – αναφερόμενος στην επίμαχη ρύθμιση – έκανε λόγο για «fake news», υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει ζήτημα ούτε μετακλητών ούτε αποσπασμένων που μονιμοποιούνται, αλλά πως δίνεται η δυνατότητα διετούς παράτασης σε αποσπασμένους. Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε πως το άρθρο αφορά σε 6 υπαλλήλους, ανάμεσά τους ένα άτομο που αποσπάστηκε το 2025. «Για ποιους πραιτωριανούς μιλάτε; Για ποια δικά μας παιδιά;» έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα προς την αντιπολίτευση με ένταση, ενώ – άξιζει να σημειωθεί – τον χειροκροτούσαν θερμά από τα «γαλάζια» έδρανα.

Ισχυρές «βολές» από την αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως η επίμαχη διάταξη εγείρει σοβαρά νομικά, πολιτικά και συνταγματικά ζητήματα, μιλώντας για προεκλογική ρύθμιση με στόχο τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος «κομματικής τακτοποίησης» στην ΕΥΠ. «Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ» είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Απευθυνόμενος μάλιστα στα έδρανα της ΝΔ ρώτησε: «Αισθανθήκατε ντροπή για την παρουσία και για όσα είπε ο Άκης Σκέρτσος;».

«Αυτό που φτιάχνετε μέσα στην ΕΥΠ είναι για να ελέγχετε και να στεγανοποιείτε διαρροές. Δημιουργείτε μια κατηγορία υπαλλήλων, ένα καθεστώς που θα είναι υποχείριό σας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αντέκρουσε τα «πυρά» της αντιπολίτευσης συνιστώντας «ψυχραιμία» καθώς – όπως είπε – «θα έρθουν και χειρότερα, περιμένετε τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ πως «έπαθε Πλεύση Ελευθερίας», καθώς «πρώτη φορά είχε τέτοια εξαλλοσύνη».