Στο στόχαστρο, εκ νέου, έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύοντας ισχυρές «βολές» κατά του πρωθυπουργού όχι μόνο για την υπόθεση των υποκλοπών – θύμα των οποίων είναι και ο πρώην πρωθυπουργός όπως έχει καταγγείλει ο ίδιος – αλλά και για την… μετάλλαξη της ΝΔ όσο και για τα ελληνοτουρκικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για «παράσταση αλαζονείας» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ, χρησιμοποιώντας την επίμαχη αναφορά του πρωθυπουργού για το ποιος… πρωθυπουργός θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Χτύπησε το τηλέφωνο του στις 3 τα ξημερώματα για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, εμένα δηλαδή, το μισό υπουργικό συμβούλιο, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων; Όταν του το είπαν στις 3 το πρωί, τι έκανε; Τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του» είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας, στην συνέχεια, μια βαριά αιχμή: «Εκτός και εάν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο». Επικαλούμενος μάλιστα τα λόγια του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή ο Αντώνης Σαμαράς επεσήμανε με νόημα πως «το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει το τηλέφωνο», προσθέτοντας πως «όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο κι εσείς φέρετε την ευθύνη».

Ο Αντώνης Σαμαράς στηλίτευσε με σκληρά λόγια την σημερινή διαδικασία στη Βουλή. «Κι ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι η όλη υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας! Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Κι εάν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους “ιδιώτες”; Γιατί, τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι σας ενοχλεί;» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη Δημοκρατία και την ποιότητά της. Και δεν μπορείτε κ.Μητσοτάκη να επικαλείστε την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας, της ισονομίας και των δήθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στον γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να αδιαφορείτε για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας! Για όνομα του Θεού! Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ.Μητσοτάκη;» τόνισε με νόημα ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιτέθηκε εκ νέου στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «είμαι από το 1977 στη Βουλή, ήμουν ο πρώτος πρωθυπουργός τρικομματικής κυβέρνησης. Ήμουν ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά όπως είπε ο ίδιος, ο Κώστας Καραμανλής. Μας “διέγραψε” βέβαια κυριολεκτικά και τους δυο στο συνέδριο, όταν δεν ανέφερε στο βίντεο κανέναν άλλον πλην του εαυτού του» και χαρακτήρισε την ΝΔ επί ημερών Μητσοτάκη ως «μεταλλαγμένο κόμμα» με «”ποταμίσια” ιδεολογία του ό,τι να ναι».

Με σφοδρότητα ο Αντώνης Σαμαράς έβαλε στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προειδοποιώντας πως οδηγούμαστε σε κρίση με μαθηματική ακρίβεια, καθώς οι γείτονες επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο που θα οδηγήσει σε διαιτησία. «Τα λάθη μας δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. Σε κάθε βήμα υποχώρησης μας, εκείνοι προβάλλουν τις δικές τους διεκδικήσεις. Ποτέ δεν υπήρξαν ήρεμα νερά, εμείς δεν αντιδρούσαμε κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διαρκώς» είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Επικαλούμενος μάλιστα τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, διερωτήθηκε «εάν θα εγκαταλείψουμε τις προβλέψεις τις ασφάλειας», ενώ άφησε αιχμές και εις βάρος του Γιώργου Γεραπετρίτη. «Η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ.Γεραπετρίτη, ότι εάν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο υπουργός Εξωτερικών σ’ εμάς, που μας λέγατε “επαγγελματίες ανησυχούντες”; Προειδοποιώ και πάλι: η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή Φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Δεν καταλαβαίνετε, επιτέλους, ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά;» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.