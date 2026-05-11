Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 102.279,11 ευρώ. Από αυτά, τα 59.676,10 ευρώ προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, τα 37.068,84 ευρώ από αμοιβές που είτε απαλλάσσονται από φόρο είτε φορολογούνται αυτοτελώς, τα 5.520 ευρώ από ακίνητα και 14,17 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Παράλληλα, δήλωσε επιπλέον 200.000 ευρώ στην κατηγορία που αφορά διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές και λοιπές παροχές.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται συνολικά σε 244.747,86 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό, 234.795,08 ευρώ, βρίσκεται σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τη δήλωση, τα 200.000 ευρώ προέρχονται από δωρεά, ενώ τα υπόλοιπα 34.795,08 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί περιλαμβάνουν μικρά ποσά, με έναν λογαριασμό στην Alpha Bank να εμφανίζει υπόλοιπο μόλις 10,99 ευρώ και να παραμένει ανενεργός τα τελευταία 21 χρόνια.

Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει επίσης 3.500 μη εισηγμένες μετοχές της ANEN LINES, με αξία κτήσης 10.271,46 ευρώ και τρέχουσα αποτίμηση 1.400 ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του περιλαμβάνονται οκτώ ακίνητα, όλα αποκτημένα σε προηγούμενα έτη. Μεταξύ αυτών είναι μονοκατοικία 383 τ.μ. σε οικόπεδο 2.335 τ.μ. στην Κηφισιά, που απέκτησε μέσω γονικής παροχής το 1984, διαμέρισμα 150 τ.μ. στην Αθήνα με επικαρπία από ανταλλαγή το 2009, δενδροκαλλιέργεια 9.477 τ.μ. στην Εύβοια, καθώς και δύο αγροτεμάχια στη Λαυρεωτική που προήλθαν από κληρονομιά.

Παράλληλα, διαθέτει τρία ακίνητα στην Πύλο Μεσσηνίας, ανάμεσά τους και ημιτελή μονοκατοικία 178,24 τ.μ. με πισίνα 50 τ.μ., η οποία βρίσκεται υπό ανέγερση. Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν δαπανηθεί συνολικά 53.672,75 ευρώ, εκ των οποίων τα 36.635,88 ευρώ προήλθαν από εισοδήματα του 2024.

Τέλος, δηλώνει δύο επιβατικά αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία, καθώς για το ένα έχουν κατατεθεί πινακίδες από το 1996 και για το άλλο από το 2007, ενώ δεν εμφανίζονται δανειακές υποχρεώσεις στη δήλωσή του.