Σήμερα το απόγευμα (Πέμπτη 21/4) η κ. Καρυστιανού ανακοινώνει επισήμως την ίδρυση κόμματος, στο οποίο συμμετέχουν ένας Έλληνας ανταποκριτής στην Μόσχα και ένας επιχειρηματίας από την Αγία Πετρούπολη. Εξ αυτού του γεγονότος κάποια μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι δημοσιολόγοι εν Ελλάδι θεωρούν ότι πίσω από το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Αποδείξεις περί αυτού δεν υπάρχουν επί του παρόντος και η κ. Καρυστιανού προχωράει σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση. Επιπροσθέτως δεν κατατάσσει το κόμμα της σε καμμία πλευρά του διπόλου Αριστερά-Δεξιά.

Την επόμενη Τρίτη (26/4) ο κ. Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση κόμματος που θα τοποθετείται στον χώρο της κεντροαριστεράς και θα συγκροτείται από ανθρώπους της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Ορισμένοι δημοσιολόγοι θεωρούν ότι το κόμμα αυτό το στηρίζει η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ. Και εδώ δεν έχουν προσαχθεί αναγκαίες αποδείξεις.

Advertisement

Advertisement

Οσονούπω ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει της ίδρυση κόμματος, το οποίο πιθανώς θα κινείται στον λεγόμενο χώρο της λαϊκής δεξιάς. Επί του παρόντος κανείς δημοσιολόγος δεν μας έχει κάνει σοφώτερους για το ποιός ξένος δάκτυλος βρίσκεται πίσω από τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Από την επόμενη, λοιπόν, εβδομάδα θα αλλάξει ούτως η άλλως ο πολιτικός χάρτης της χώρας και μαζί του θα αλλάξει και το τροπάριον των αδέσμευτων μέσων ενημέρωσης και των πολύπλαγκτων δημοσιολόγων για το τι θα συμβεί στους διαπορούντες πολίτες αυτής της χώρας. Και φυσικά οι δημοσκοπήσεις θα αυξηθούν ως η άμμος της θαλάσσης και τα αλλεπάλληλα κύματα της αυτοφυούς ενημέρωσης θα κατακλύσουν τους ταλαιπωρημένους εγκεφάλους ημών των Ελλήνων. Εδώ θα είμαστε και εμείς οι αφελείς, προσπαθώντας να μην δυιλίζουμε τον κώνωπα και να μην καταπίνουμε την κάμηλον, όπως επιτάσσει το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον. Και ας μην είμαστε θρησκόληπτοι επί παντός του επιστητού. Αμήν.