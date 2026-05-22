Με τις ψήφους της ΝΔ απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση Ελευθερίας καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν κατά την διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και «μπάζωμα» της υπόθεσης.

Στην ψηφοφορία ψήφισαν «όχι» στην πρόταση συγκρότησης εξεταστικής συνολικά 155 βουλευτές, ενώ 6 βουλευτές – από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – υπερψήφισαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Από τη ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος.

Κατά την θυελλώδη συνεδρίαση, η ένταση αποτυπωνόταν από τις πρώτες στιγμές της διαδικασίας, συγκρούστηκαν μετωπικά η κυβέρνηση και το σύνολο της αντιπολίτευσης. Από την πρώτη στιγμή η «γαλάζια» κοινοβουλευτική πλειοψηφία επικαλέστηκε ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής» με αποτέλεσμα να ανέβει ο πήχης της πλειοψηφίας και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην περάσει μόνο με τις ψήφους της μειοψηφίας.

Τεταμένο ήταν το κλίμα από νωρίς το πρωί καθώς δια εγέρσεως μόνο των «γαλάζιων» βουλευτών ο πήχης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τέθηκε στις 151 και όχι στις 120 ψήφους.

«Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της Δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, δίνοντας το σύνθημα της αποχώρησης του ΠΑΣΟΚ από την συνέχεια της συζήτησης στην Ολομέλεια.

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν υπάρχει ατιμωρησία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν αποχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από την συνεδρίαση «έκλεισε» έναν γύρο σφοδρής σύγκρουσης γύρω από τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας που χρειάζεται για να ληφθεί η απόφαση συγκρότησης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας να τεθεί σε 151 αντί για 120 θετικές ψήφους προτείνει στο προεδρείο της Βουλής η «γαλάζια» κοινοβουλευτική πλειοψηφία «πυροδοτώντας» την σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση.

«Δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την ΕΥΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας» υποστήριξε με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, επικαλούμενος ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής» και εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «ακατάλληλος» να «σηκώσει το τριψήφιο» στο Μαξίμου τα ξημερώματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβαση του επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας πως «ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ. Έχουμε έναν αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ και ντροπή πάνω από όλα για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο στόχαστρο και τον πρόεδρο της Βουλής λέγοντας πως «τι άλλαξε από το ‘22 όταν ψηφίσαμε την εξεταστική; Κύριε Κακλαμάνη που εσείς προεδρεύατε τότε όταν πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και οι 157 βουλευτές της ΝΔ δήλωσαν “παρών” γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα; Και σήμερα μας ζητάτε κάτι άλλο; Θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό;».

Αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος – πριν ανακοινώσει πως και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από την συζήτηση στην Ολομέλεια προκειμένου να μην νομιμοποιήσει την διαδικασία – μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και αντιδημοκρατική μεθόδευση. «Κύριε Βορίδη. Επειδή είστε καλός στις σοφιστείες. Σας ρωτώ ευθέως. Στην αίτημα για εξεταστική του ‘22 αναφέρεται η ΕΥΠ. Τότε δεν ήταν θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής;» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι σκάνδαλο εθνικής άμυνας, αλλά αφορά στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών».

Αποχώρηση ΚΚΕ

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών και της ΕΥΠ. «Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: “τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;”. Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία με αφορμή τη δήλωση του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο του Μαξίμου στις 3 τα ξημερώματα, ενώ ανέφερε πως τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα.

