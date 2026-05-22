Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Στην Βουλή κατατέθηκαν δύο προτάσεις, η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας να τεθεί σε 151 αντί για 120 θετικές ψήφους προτείνει στο προεδρείο της Βουλής η «γαλάζια» κοινοβουλευτική πλειοψηφία «πυροδοτώντας» την σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την ΕΥΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας» υποστήριξε με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, επικαλούμενος ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής».

Ο Μάκης Βορίδης τόνισε πως και μόνο με την ανάγνωση του τίτλου της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που αφορά στην ΕΥΠ, προκύπτουν θέματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», επομένως δεν αρκεί η μειοψηφία αλλά απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση. «Αποστολή της ΕΥΠ είναι και τα ζητήματα προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας. Τα λέει ο νόμος. Ερώτημα: Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα; Έχει; Για να ακούσω το “όχι”. Η προστασία στρατιωτικών συμφερόντων; Έχει σχέση;», σημείωσε ο Μάκης Βορίδης μέσα στις έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. «Θα ζητηθούν ενδεχομένως οι φάκελοι για τυχόν επισυνδέσεις για να τους ελέγξουμε. “Φέρτε τις συμβάσεις” θα μας πείτε. Σωστά; Σωστά. Αυτοί οι έλεγχοι που θα ζητηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παράνομη πράξη της ΕΥΠ. Αυτά δεν εμπίπτουν σε εθνική άμυνα;» πρόσθεσε ο Μάκης Βορίδης.

«Το Σύνταγμα ορίζει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας» σχολίασε τότε ο Μάκης Βορίδης, φέρνοντας την «έκρηξη» του Νίκου Ανδρουλάκη από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. «Το 22 δεν το είχε; Το ‘22 δεν την όριζε; Σε ρωτάω», φώναξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέτοντας το ερώτημα στον «γαλάζιο» εισηγητή για ποιο λόγο η παράταξή του δεν είχε επικαλεστεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη το 2022. «Τέλειο μπάζωμα», σχολίασε, την ίδια στιγμή από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμμελος προς την πλευρά του Μάκη Βορίδη.