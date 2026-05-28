Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πλέον με επίθεση και το Ομάν, σε περίπτωση που αυτό συνταχθεί με το Ιράν όσον αφορά την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ομάν πρέπει να «συμπεριφερθεί σωστά» αλλιώς θα το «ανατινάξει», όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν και στο κράτος του Κόλπου να ελέγχουν τη θαλάσσια οδό.

«Όχι, το Στενό θα είναι ανοιχτό για όλους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο.

«Είναι διεθνή ύδατα, και το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό, θα είναι εντάξει».

Το Ομάν είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ που έχει προσπαθήσει να μεσολαβήσει στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο με τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με το Ομάν, χωρίς καμία διόρθωση ή διευκρίνιση.

Ο 79χρονος φάνηκε νωρίτερα να συγχέει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι η χώρα της Νότιας Αμερικής —ο ηγέτης της οποίας, Νικολάς Μαδούρο, ανατράπηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο— «δεν έχει πλέον ναυτικό, δεν έχει πλέον αεροπορία».

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τέτοιες εκφράσεις για να αναφερθεί στο Ιράν, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, επιβάλλοντας διόδια στα διερχόμενα πλοία και μοιράζοντας τα έσοδα με το Ομάν.

Ο Τραμπ έχει γίνει όλο και πιο απογοητευμένος, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού φαίνεται να έχουν σταματήσει για άλλη μια φορά, λίγες μόνο ημέρες αφότου δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία.

Το Ομάν είναι τουλάχιστον η 15η χώρα την οποία ο Τραμπ είτε απείλησε να επιτεθεί, είτε μίλησε ανοιχτά για επίθεση εναντίον της, είτε επιτέθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στον Λευκό Οίκο, σημειώνει το CNN.