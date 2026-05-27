Ένας αλμπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» επέστρεψε σώος και αβλαβής στο αγρόκτημα όπου ζει, αφού οι αρχές του Μπανγκλαντές παρενέβησαν για να εμποδίσουν την προγραμματισμένη τελετουργική θυσία του με αφορμή μια μουσουλμανική γιορτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο βούβαλος, που εκτρέφεται σε φάρμα κοντά στην πρωτεύουσα Ντάκα, έγινε viral τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της ξανθιάς του τρίχας και της προφανής ομοιότητάς του με το χαρακτηριστικό χτένισμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται καθημερινά για να φωτογραφίσουν το ζώο βάρους σχεδόν 700 κιλών, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Albino 'Donald Trump' buffalo gains social media STARDOM due to resemblance to US president



— Public News X (@PublicNewsX) May 21, 2026

Το ζώο είχε ήδη πωληθεί σε έναν αγοραστή για να θυσιαστεί κατά τη διάρκεια του Ιντ αλ-αντχά μιας σημαντικής γιορτής στο Μπανγκλαντές, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μουσουλμανική. Ωστόσο, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Channel 24 μετέδωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τις αρχές να σταματήσουν τη σφαγή, αφού η δημοτικότητα του βουβαλιού εκτοξεύθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

— postman 🪩 (@postman002) May 22, 2026

Στη συνέχεια, το βουβάλι επιστράφηκε στο αγρόκτημα όπου είχε εκτραφεί. Οι αρμόδιοι δεν εξήγησαν δημοσίως τον λόγο της παρέμβασης.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζιαουντίν Μρίδα, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το ζώο ονομάστηκε «Ντόναλντ Τραμπ» από τον μικρότερο αδελφό του, λόγω της ανοιχτόχρωμης τούφας τρίχας στο μέτωπό του. Περιέγραψε το βουβάλι ως ήρεμο και ανέφερε ότι τα αλμπίνο βουβάλια είναι σπάνια στο Μπανγκλαντές, όπου τα περισσότερα έχουν σκούρο δέρμα.

Ο βούβαλος είχε γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αξιοθέατα της χώρας, με επισκέπτες να ταξιδεύουν από παντού για να δουν το ζώο πριν από τη γιορτή. Τα ζώα που προορίζονται για θυσία και έχουν γίνει viral, με ονόματα εμπνευσμένα από διασημότητες, έχουν ενσωματωθεί όλο και περισσότερο στην κουλτούρα της αγοράς βοοειδών στο Μπανγκλαντές τα τελευταία χρόνια.