Ένας εκατομμυριούχος κτηνοτρόφος σκοτώθηκε από ένα βουβάλι ενώ κυνηγούσε σε σαφάρι μεγάλων θηραμάτων στη Νότια Αφρική.

Ο έμπορος αγροκτημάτων Asher Watkins σκοτώθηκε όταν το βουβάλι βάρους 1,3 τόνων που παρακολουθούσε όρμησε από τους θάμνους και τον χτύπησε, σκοτώνοντας τον 52χρονο κυνηγό σχεδόν ακαριαία, σύμφωνα με το LBC.

Big game hunter gored to death by a buffalo he was stalking in South Africa https://t.co/gc7hrlGjr9 — LBC (@LBC) August 6, 2025

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά επιβεβαιώνουμε τον τραγικό θάνατο του πελάτη και φίλου μας Asher Watkins από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Hans Vermaak, εκ μέρους της CV Safaris, που οργάνωσε την αποστολή. «Την Κυριακή, ενώ συμμετείχε σε ένα σαφάρι κυνηγιού μαζί μας στην επαρχία Λιμποπό της Νότιας Αφρικής, ο Άσερ τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια ξαφνική και απρόκλητη επίθεση από ένα βουβάλι. Το παρακολουθούσε μαζί με έναν από τους επαγγελματίες κυνηγούς μας και έναν από τους ιχνηλάτες μας. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στους αγαπημένους του».