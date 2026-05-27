Αδειο παραμένει το επίσημο ταμείο χρηματοδότησης του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του, καθώς δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο από δωρητές στο ταμείο που δημιουργήθηκε μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όπως αναφέρουν οι FT, παρότι ο Τραμπ είχε παρουσιάσει το σχέδιο ως μια φιλόδοξη διεθνή πρωτοβουλία ύψους 17 δισ. δολαρίων, στην πράξη δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Το σχέδιο είχε ανακοινωθεί πανηγυρικά τον Ιανουάριο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπογράφει τον καταστατικό χάρτη του οργανισμού ενώπιον διεθνών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αρχική φιλοδοξία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη: παγκόσμιοι ηγέτες καλούνταν να συνεισφέρουν ακόμη και 1 δισ. δολάρια για «ισόβια συμμετοχή» στο Συμβούλιο, ενώ κράτη-μέλη είχαν δεσμευτεί συνολικά για 7 δισ. δολάρια σε βοήθεια προς τη Γάζα. Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ είχε ανακοινώσει επιπλέον αμερικανική χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι αντί τα χρήματα να διοχετεύονται μέσω του επίσημου fund της Παγκόσμιας Τράπεζας — το οποίο υποστηρίζεται και από τον OHE — οι οικονομικές ροές φαίνεται να περνούν απευθείας από λογαριασμό της JP Morgan Chase, χωρίς ανεξάρτητους μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα των FT, μόνο περιορισμένες εισφορές από το Mαρόκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χρησιμοποιηθεί για λειτουργικά έξοδα, καθώς και για τη χρηματοδότηση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θεωρητικά θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Ακόμη και τα 100 εκατ. δολάρια που είχαν προσφέρει τα ΗΑΕ για τη δημιουργία νέας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα παραμένουν «παγωμένα», καθώς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει. Παράλληλα, ούτε τα περίπου 1,2 δισ. δολάρια που σχεδίαζε να ανακατευθύνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχουν μέχρι σήμερα εκταμιευθεί.

«Ούτε ένα αμερικανικό δολάριο δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας», ανέφεραν στους Financial Times πηγές που συμμετέχουν στον μεταπολεμικό σχεδιασμό της περιοχής.