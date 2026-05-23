Με εμφανώς πανηγυρικό τρόπο αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο οριστικό τέλος της νυχτερινής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert», η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο CBS, με παρουσιαστή τον κωμικό Στίβεν Κόλμπερτ.

Αφήνοντας στην άκρη τις πολιτικές προκλήσεις της καθημερινότητας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανήρτησε βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζεται να πετά τον Κόλμπερτ μέσα σε κάδο απορριμμάτων, ενώ στη συνέχεια χορεύει.

Το βίντεο, που πρωτοδημοσιεύτηκε στο Truth Social, παρουσιάζει τον Κόλμπερτ πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής. Στο βίντεο, ο Τραμπ τον πλησιάζει από πίσω, τον πιάνει από τους ώμους, τον ρίχνει μέσα στον κάδο και, αφού κλείνει το καπάκι, ξεκινά να χορεύει υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού «Y.M.C.A.» των Village People.

Εκτός από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, το βίντεο αναδημοσιεύτηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του The White House στο Χ, συνοδευόμενο από τη λιτή λεζάντα: «Αντίο».

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εκπομπής, η οποία έριξε αυλαία το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαίου, ενώ είχε χαιρετίσει και την απόφαση της Paramount Global και της Skydance Media να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του κωμικού παρουσιαστή.

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους στο CBS», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας: «Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό. Δεν είχε ταλέντο, ούτε τηλεθέαση, ούτε ζωντάνια. Ήταν σαν νεκρός. Οποιοσδήποτε από τον δρόμο θα μπορούσε να είναι καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο απατεώνα. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!».

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως η αποχώρηση του Κόλμπερτ αποτελεί «την αρχή του τέλους» και για άλλους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών που, όπως λέει, διατηρούν επικριτική στάση απέναντί του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «κι άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαυθούν εν ειρήνη όλοι τους!».

Από την πλευρά της, η Paramount υποστήριξε ότι η ακύρωση της εκπομπής βασίστηκε σε καθαρά οικονομικά κριτήρια. Ωστόσο, επικριτές της απόφασης εκτίμησαν ότι επρόκειτο για κίνηση υποχώρησης απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς εκείνη την περίοδο η διοίκηση είχε ρόλο στην έγκριση της συγχώνευσης Paramount–Skydance.

Με πληροφορίες από People

