Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal.

Διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δυο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Advertisement

Advertisement

Οι ΗΠΑ εξετάζουν «επιστολή προθέσεων» με την Τεχεράνη και περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών – μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ- ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και τάσσεται υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, πηγή σημείωσε πως ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη συνομιλία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «είναι πολύ καλός άνθρωπος» και ότι «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει». Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι «σπουδαίος τύπος» και υπενθύμισε πως ήταν «πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου».

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη την αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ’ αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.

Advertisement

Ιράν: Λάβαμε και εξετάζουμε τις αμερικανκές θέσεις

Στο μεταξύ, η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»–της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

«Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «μεγάλη δυσπιστία» της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.

Advertisement

Επανέλαβε αξιώσεις τις Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Στην άλλη πλευρά, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοικτή την πόρτα της διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν «βιάζεται».

«Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή θα λάβουμε λίγο πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Advertisement

«Βρισκόμαστε πάνω στο όριο, πιστέψτε με. Αν εξασφαλίσουμε καλές απαντήσεις, αυτό μπορεί να εξελιχτεί πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δράσουμε. Πρέπει να λάβουμε καλές απαντήσεις. Πρέπει να είναι απόλυτα, 100% ικανοποιητικές», επέμεινε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πρόσθεσε ότι η σύναψη συμφωνίας θα επιτρέψει στο Ιράν να εξοικονομήσει «πολύ χρόνο, ενέργεια και ζωές», κι ότι θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Advertisement

Advertisement