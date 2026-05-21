Με λίγα λόγια, αλλά με εμφανή συγκίνηση, η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε και την πολυήμερη νοσηλεία του στον «Ευαγγελισμό».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου βγήκε τηλεφωνικά στο «Happy Day» ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, την Πέμπτη 21 Μαΐου, και δέχθηκε τις ευχές των συναδέλφων της, τόσο για τη γιορτή της όσο και για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια αποθεραπείας του στο εξωτερικό.

Η δημοσιογράφος, που βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της από την πρώτη στιγμή, μίλησε με συγκίνηση για την απουσία της από την εκπομπή και ευχαρίστησε τον σταθμό, τη διοίκηση και τους συνεργάτες της για τη στήριξη που έχει δεχθεί όλο αυτό το διάστημα.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Η μεταφορά του κρίθηκε σκόπιμη μετά τη βελτίωση της κλινικής του εικόνας και την έξοδό του από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» στις 11 Μαΐου.

Είχε προηγηθεί νοσηλεία 26 ημερών στη ΜΕΘ, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε βελτίωση και πως η συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του θα γινόταν σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε αποχαιρετήσει με ευγνωμοσύνη το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χαρακτηρίζοντας τον σύζυγό της «μαχητή» και κάνοντας λόγο για το «επόμενο βήμα» σε μια δύσκολη, αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή. «Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», είχε γράψει.

Η φράση της «θα τα πούμε όλα εν καιρώ» δείχνει ότι η ίδια επιλέγει προς το παρόν χαμηλούς τόνους και απόλυτη προτεραιότητα στην αποκατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη. Το βέβαιο είναι ότι η μάχη συνεχίζεται, πλέον εκτός ΜΕΘ, με την οικογένειά του στο πλευρό του και με την ευχή να εξελιχθούν όλα όπως πρέπει.