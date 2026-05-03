Μετά από 17 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», ο Γιώργος Μυλωνάκης εμφανίζει τις πρώτες αντιδράσεις, ένα στοιχείο που οι γιατροί αξιολογούν ως θετικό, αν και ακόμη πρώιμο, στην προσπάθεια αποτίμησης της πορείας της υγείας του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του καθημερινού «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν ορισμένες οπτικές και κινητικές αντιδράσεις. Πρόκειται για εξέλιξη που αντιμετωπίζεται ως θετικό σημάδι, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η κατάσταση παραμένει σοβαρή και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Η διαδικασία διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου δέκα ημέρες. Μέχρι τώρα, ο κ. Μυλωνάκης δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον, γεγονός που καθιστά τις νέες αντιδράσεις σημαντική ένδειξη στην πορεία αξιολόγησης της κατάστασής του.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, τον Γιώργο Μυλωνάκη επισκέφθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ενημερώνεται για την εξέλιξη της υγείας του στενού συνεργάτη του.

Το ιστορικό της περιπέτειας υγείας

Η περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, στη διάρκεια της πρωινής κυβερνητικής σύσκεψης.

Ο υφυπουργός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε άμεσα σε απεικονιστικό έλεγχο και στις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και αποφάσισαν την άμεση επέμβαση εμβολισμού.

Σύμφωνα με τις τότε ιατρικές πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Γιώργος Μυλωνάκης παρέμεινε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν από την πρώτη στιγμή την κατάστασή του σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Ο γιατρός και η κρίσιμη επέμβαση

Ένα από τα ονόματα που συνδέθηκαν με την επέμβαση είναι αυτό του επεμβατικού νευροακτινολόγου Ευτύχιου Αρχοντάκη, ο οποίος είχε περιγράψει τις πρώτες ημέρες ως δύσκολες και είχε τονίσει ότι το ανεύρυσμα «αποκλείστηκε» άμεσα.

Ο κ. Αρχοντάκης είχε σημειώσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι γιατροί πρέπει να δράσουν γρήγορα, καθώς οι πρώτες ώρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος είναι καθοριστικές. Είχε επίσης προειδοποιήσει ότι η καθαρότερη εικόνα για την πορεία του ασθενούς θα προέκυπτε μετά την πάροδο των πρώτων κρίσιμων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τον εμβολισμό συντόνισε ο καθηγητής Νευροχειρουργικής του ΕΚΠΑ και διευθυντής της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Γεώργιος Στράντζαλης.

Από την πρώτη ημέρα, στο νοσοκομείο είχαν βρεθεί κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ στο πλευρό του παραμένει η οικογένειά του και συνεχώς η σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου

Η μάχη που συνεχίζεται

Παρά την πρώτη θετική ένδειξη, οι γιατροί εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν δεν σημαίνουν ακόμη πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, αλλά αποτελούν ένα στοιχείο που μπαίνει πλέον στην ιατρική αξιολόγηση των επόμενων ημερών.

Η μάχη, όπως τονίζεται από ιατρικές πηγές, εξακολουθεί να δίνεται βήμα-βήμα. Στη ΜΕΘ, κάθε μικρή ένδειξη έχει σημασία, αλλά η συνολική εικόνα θα κριθεί από τη σταθερότητα και την εξέλιξη της νευρολογικής κατάστασης του ασθενούς.

Για τον Γιώργο Μυλωνάκη, που από τις 15 Απριλίου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δύσκολης προσωπικής δοκιμασίας, οι τελευταίες αντιδράσεις συνιστούν το πρώτο σημάδι ελπίδας έπειτα από 17 ημέρες αγωνίας.

