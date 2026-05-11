Η Τίνα Μεσσαροπούλου χαρακτήρισε «μαχητή» τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες νοσηλείας μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία.

Η σύζυγος του Γ. Μυλωνάκη δημοσίευσε δύο stories στον λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από τα οποία ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειάς της, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχτηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μία δεύτερη ανάρτηση, υποστήριξε τα εξής: «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε, ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης, Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».