Εκδήλωση με θέμα "Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής" που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, στο Θέατρο Ρεματιάς, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας, Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την εκδήλωση ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την προσεχή Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Θησείο. Εκατοντάδες εθελοντές συμμετέχουν ήδη στην οργάνωση της μεγάλης βραδιάς, κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αποκαλύψει τόσο το όνομα του νέου κόμματος όσο και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Οι διοργανωτές επιδιώκουν η εκδήλωση να αποτυπώνει τη βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος — «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία» — δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και στη συλλογική διαμόρφωση του νέου φορέα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βραδιά στο Θησείο θα περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις. Ανάμεσα σε αυτές, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα μουσικό έργο που δημιουργήθηκε ειδικά για τη νέα πολιτική προσπάθεια από γνωστό Έλληνα συνθέτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Το στίγμα της προετοιμασίας έδωσε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει αναλάβει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων, με στόχο να παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών που θα αντανακλά τον χαρακτήρα της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσπάθειας θα αποτελέσει και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Από το βράδυ της Τρίτης, όσοι επιθυμούν να γίνουν «συνεργοί» στο εγχείρημα θα μπορούν να υπογράψουν δημόσια και ανοιχτά την ιδρυτική διακήρυξη μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία προετοιμάζεται εντατικά τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη νέα ιστοσελίδα του κόμματος, όπου θα ενσωματωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής ψηφιακής κοινότητας, μέσα από την οποία θα λειτουργήσει στη συνέχεια η οργανωτική βάση του κόμματος. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει συζητήσεις και επικοινωνία μεταξύ των μελών σε πολλαπλά επίπεδα, τη διεξαγωγή θεματικών διαλόγων με συμμετοχή πολιτών από όλη τη χώρα, αλλά και τον συντονισμό δράσεων, συνεδριάσεων και πρωτοβουλιών των ομάδων εθελοντών.

Με τις ετοιμασίες να κορυφώνονται και τις προσδοκίες να αυξάνονται, όλα δείχνουν πως η εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με έμφαση στη συμμετοχικότητα, την ψηφιακή οργάνωση και την ανοιχτή πρόσκληση προς την κοινωνία.