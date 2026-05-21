Η εγκατάλειψη της ακριβής καθημερινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η μετακόμιση σε ένα ελληνικό νησί αποδείχθηκαν καθοριστικές για μια Βρετανίδα μητέρα, η οποία δηλώνει πως πλέον ζει πιο οικονομικά και ποιοτικά στη Λευκάδα.

Η 43χρονη Ρενέ Γουάσικ άφησε πίσω της το Welwyn Garden City στο βόρειο Λονδίνο και εγκαταστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Λευκάδα μαζί με τον σύζυγό της, Πάουελ, και τη δίχρονη κόρη τους, Ρόκα. Όπως περιγράφει, η νέα ζωή στο νησί έχει μειώσει αισθητά τα μηνιαία έξοδα της οικογένειας, με το ενοίκιο να ανέρχεται σε περίπου 430 λίρες τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, ενώ τα εβδομαδιαία έξοδα για φρούτα και λαχανικά παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.

Πριν από τη μετακόμιση, το ζευγάρι βρισκόταν αντιμέτωπο με υψηλό κόστος ζωής στη Βρετανία, πληρώνοντας περίπου 3.000 λίρες μηνιαίως για στέγαση, την ώρα που οι λογαριασμοί ενέργειας και τροφίμων αυξάνονταν συνεχώς. Η απόφαση για αλλαγή ήρθε απρόσμενα, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Λευκάδα, όταν εντόπισαν ένα οικόπεδο προς πώληση και προχώρησαν αυθόρμητα σε προσφορά αγοράς.

Η οικογένεια απολαμβάνει πλέον μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, με χαμηλότερο κόστος σε βασικές ανάγκες αλλά και φθηνότερη διασκέδαση. Ένα γεύμα με κρασί σε τοπικό εστιατόριο κοστίζει περίπου 11 λίρες ανά άτομο, ενώ η μπύρα μπορεί να κοστίσει λιγότερο από δύο ευρώ.

Ιδιαίτερη εντύπωση της έχει προκαλέσει η τοπική παραγωγή, καθώς το ελαιόλαδο είναι ιδιαίτερα προσιτό ή ακόμη και δωρεάν μέσω φίλων. Όπως ανέφερε:

«Κάθε σπίτι εδώ έχει ελιές και όταν μαζεύεις τις ελιές σου, τις πηγαίνεις στο εργοστάσιο και σου βγάζουν το λάδι με κάτι σαν €1 το λίτρο»., ενώ συμπληρώνει : «Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε καλύτερα , πολύ, πολύ καλύτερα. Δεν έχει να κάνει με το να κερδίζεις περισσότερα· έχει να κάνει με το να χρειάζεσαι λιγότερα και να επιλέγεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.»