Στους δρόμους ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι αγρότες, ανοίγοντας νέο κύκλο κινητοποιήσεων μέσα στον Ιούνιο, με φόντο, όπως λένε, τα άλυτα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τις εκκρεμότητες στις πληρωμές και την έντονη δυσφορία για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τα προηγούμενα μπλόκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κόλπους των αγροτών συζητείται σοβαρά το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με την 10η Ιουνίου να εμφανίζεται ως μία από τις πιθανές ημερομηνίες για την έναρξή τους. Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι παραπέμπει στο μοντέλο των προηγούμενων μπλόκων: παρουσία τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες, εθνικές και παλαιές εθνικές οδούς, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις σε λιμάνια, τελωνεία και κρίσιμες υποδομές.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα από τις τοπικές συσκέψεις που οργανώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και στη συνέχεια από νέα πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων. Εκεί θα μετρηθεί και η πραγματική διάθεση συμμετοχής, καθώς η συζήτηση για κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι θεωρείται από πολλούς αγρότες δύσκολη, αλλά πλέον αναγκαία.

«Οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος»

Η HuffPost μίλησε με τον επικεφαλής συνδικαλιστή στην Καρδίτσα, Κώστα Τζέλα, ο οποίος περιέγραψε ένα κλίμα έντονης απογοήτευσης και οργής στον αγροτικό κόσμο.

Όπως ανέφερε, οι κινητοποιήσεις «είναι πλέον μονόδρομος», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν τους αγρότες στα μπλόκα παραμένουν άλυτα, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει.

Κατά τον κ. Τζέλα, η κυβέρνηση περιορίστηκε στο να πληρώσει μόνο ορισμένα από όσα είχε τότε δεσμευθεί, και αυτά, όπως λένε οι αγρότες, περισσότερο ως μια προσωρινή κίνηση εκτόνωσης της πίεσης παρά ως συνολική λύση στα προβλήματα του κλάδου.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από τη Θεσσαλία, αλλά και από άλλες αγροτικές περιοχές, είναι ότι ο προηγούμενος κύκλος κινητοποιήσεων δεν έκλεισε οριστικά. Αντίθετα, όπως λένε αγροτοσυνδικαλιστές, «πάγωσε» προσωρινά, εν αναμονή συγκεκριμένων κυβερνητικών παρεμβάσεων που δεν ήρθαν στον βαθμό και στον χρόνο που είχαν ζητηθεί.

Το αγροτικό κόστος, οι πληρωμές και το αίσθημα εμπαιγμού

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας παραμένουν το κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες στις ενισχύσεις, αλλά και η αίσθηση ότι οι αγρότες καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί μετά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστικά μέτρα. Αντίθετα, όπως λένε, οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται, οι πληρωμές δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και το αγροτικό εισόδημα συνεχίζει να πιέζεται.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις επαφές αγροτοσυνδικαλιστών με τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι των αγροτών που τον επισκέφθηκαν τις τελευταίες ημέρες έφυγαν απογοητευμένοι, καθώς ο υπουργός φέρεται να δήλωσε αναρμόδιος για την επίλυση οικονομικών ζητημάτων, παραπέμποντας ουσιαστικά στην ΑΑΔΕ.

Η στάση αυτή ερμηνεύθηκε από τους αγρότες ως μετακύλιση ευθύνης και ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται, τουλάχιστον άμεσα, να δώσει τις λύσεις που ζητούν.

«Καμπάνες» από το monitoring

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Τζέλας και στο ζήτημα του monitoring, δηλαδή της δορυφορικής παρακολούθησης και διασταύρωσης στοιχείων για τις δηλωμένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, σε περιπτώσεις όπου η δορυφορική έρευνα εντόπισε παραλείψεις ή ασυμφωνίες σε χωράφια, οι συγκεκριμένοι αγρότες δεν ενημερώθηκαν άμεσα ώστε να μπορέσουν να διορθώσουν ή να εξηγήσουν τα ευρήματα. Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν να τους επιβληθούν εκ των υστέρων πολύ βαριές κυρώσεις.

Για τους αγρότες, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα πρόστιμα. Αφορά, όπως τονίζουν, τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αντιμετωπίζει ανθρώπους που εξαρτώνται από τις ενισχύσεις για τη βιωσιμότητα της παραγωγής τους. Υποστηρίζουν ότι όταν ένα σύστημα ελέγχου εντοπίζει πιθανές αποκλίσεις, ο πρώτος σταθμός θα έπρεπε να είναι η έγκαιρη ενημέρωση του παραγωγού και όχι η εκ των υστέρων επιβολή ποινών.

Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Οι τοπικές συσκέψεις θα δείξουν εάν η δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σε οργανωμένη κινητοποίηση και εάν τα μπλόκα του Ιουνίου θα αποκτήσουν πράγματι πανελλαδική δυναμική.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα από τις αγροτικές περιοχές είναι σαφές: οι αγρότες θεωρούν ότι έδωσαν χρόνο στην κυβέρνηση μετά τον προηγούμενο κύκλο κινητοποιήσεων, αλλά πλέον εκτιμούν ότι ο χρόνος αυτός εξαντλήθηκε.

Και όσο τα προβλήματα μένουν άλυτα, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι ο δρόμος προς τα μπλόκα ανοίγει ξανά.

