Ένα νέο «πακέτο-ανάσα» ετοιμάζεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με καύσιμα, επιδόματα και στοχευμένες ενισχύσεις να μπαίνουν στο τραπέζι για πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Με φόντο το πλεόνασμα του 2025, η κυβέρνηση ανοίγει τον «κουμπαρά» αλλά με προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους πιέζονται περισσότερο, συνταξιούχους, ευάλωτες ομάδες, αλλά και αγρότες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα, ενώ στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπουργοί θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση. Με το πλεόνασμα του 2025 να διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη των πιο ευάλωτων, χωρίς να ξεφύγει ο προϋπολογισμός. Από αυτά, περίπου 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί για τα μέτρα που ήδη υλοποιούνται, αφήνοντας ένα διαθέσιμο «πακέτο» γύρω στα 500 εκατ. ευρώ για νέες παρεμβάσεις.

Πρώτο στη λίστα είναι το ντίζελ κίνησης, με την επιδότηση να παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα. Το μέτρο ήδη εφαρμόζεται και μεταφράζεται σε όφελος περίπου 16 λεπτών ανά λίτρο προ φόρων, δηλαδή έως και 20 λεπτά το λίτρο στην τελική τιμή με ΦΠΑ. Αφορά κυρίως αγρότες και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, μειώνοντας άμεσα το κόστος παραγωγής και λειτουργώντας ως «φρένο» σε νέες ανατιμήσεις.

Δεύτερος κρίσιμος άξονας είναι τα λιπάσματα και τα αγροτικά εφόδια, όπου η επιδότηση συνεχίζεται. Το μέτρο καλύπτει μέρος του αυξημένου κόστους που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και έχει ως στόχο αφενός να μη μειωθεί η παραγωγή και αφετέρου να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα. Πρόκειται για παρέμβαση που «δουλεύει» πιο αθόρυβα, αλλά επηρεάζει άμεσα το ράφι.

Τρίτος πυλώνας είναι οι συνταξιούχοι, με το γνωστό επίδομα των 250 ευρώ να μπαίνει στο μικροσκόπιο. Το σχέδιο που εξετάζεται δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό (που αναμένεται να αυξηθεί στα 300 με 350 ευρώ), αλλά κυρίως στη διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι χαμηλομεσαίοι συνταξιούχοι. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το επίδομα να καταβληθεί σε δύο δόσεις, με την πρώτη να δίνεται νωρίτερα – ακόμη και αμέσως απόμενους μήνες – και τη δεύτερη στο τέλος του έτους. Το ίδιο ποσό προγραμματίζεται να δοθεί και σε ΑμεΑ και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος –κυρίως οικογένειες με παιδιά– ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του πακέτου.

Από εκεί και πέρα, στο τραπέζι παραμένει η παράταση του Fuel Pass τον Ιούνιο, εφόσον οι τιμές των καυσίμων συνεχίσουν σε υψηλά επίπεδα. Το μέτρο θα ενεργοποιηθεί με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να αφορά κυρίως χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με τις ενισχύσεις να κινούνται στα ίδια επίπεδα.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, τώρα, ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις ώστε να ανακοινώσει σήμερα και κάποιες -χωρίς άμεσο κόστος- παρεμβάσεις στη φορολογία, κυρίως στο πεδίο των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να δοθεί «ανάσα» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με συσσωρευμένα χρέη.

Η κυβέρνηση κινείται προσεκτικά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων στην ενέργεια και στο παγκόσμιο εμπόριο. Για αυτό και η στρατηγική που επιλέγεται από το Μαξίμου είναι στοχευμένα μέτρα και όχι γενικευμένες παροχές.