Ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη περιγράφει ο συνιδρυτής της Anthropic, προβλέποντας ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες ένα σύστημα ΑΙ θα συνεργαστεί με ανθρώπους για την επίτευξη ανακάλυψης επιπέδου βραβείου Νόμπελ, ενώ σε ορίζοντα διετίας επαγγελματίες τεχνίτες θα υποστηρίζονται από δίποδα ρομπότ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τζακ Κλαρκ μίλησε για «ιλιγγιώδη αίσθηση προόδου» στον κλάδο, παρουσιάζοντας ένα φάσμα προβλέψεων που περιλαμβάνει εταιρείες που θα λειτουργούν αποκλειστικά με ΑΙ και θα παράγουν σημαντικά έσοδα μέσα σε 18 μήνες, καθώς και την εκτίμηση ότι έως το 2028 τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ικανά να σχεδιάζουν τους δικούς τους διαδόχους.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: Reuters

Σε διάλεξη χθες (20/5) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέφερε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανά σενάρια όπου η τεχνολογία έχει «μη μηδενική πιθανότητα να σκοτώσει όλους στον πλανήτη» και ότι είναι «σημαντικό να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι αυτός ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί».

Το πιο δημοφιλές μοντέλο της Anthropic ονομάζεται Claude, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε μια έκδοση με την ονομασία Mythos που αποδείχθηκε ανησυχητικά ικανή στην εκμετάλλευση αδυναμιών κυβερνοασφάλειας.

Ο Clark είπε στους φοιτητές ότι θα ήταν καλύτερο η ανθρωπότητα να μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας «για να δώσουμε στον εαυτό μας περισσότερο χρόνο ως είδος» ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των δυνατοτήτων της.

Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό δεν θα συμβεί, σε μια ραγδαία εξέλιξη «από μια ποικιλία παραγόντων και χωρών που βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, όπου οι εμπορικοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί συχνά επισκιάζουν τις ευρύτερες υπαρξιακές για το είδος διαστάσεις της τεχνολογίας». Αυτό, είπε, «δεν είναι ιδανικό».

Πηγή: Reuters

Ο Clark εκτίμησε ότι η οικονομία και η κοινωνία θα υποστούν εκτεταμένες αλλαγές, με πιθανή ανάπτυξη μιας μηχανικής οικονομίας ανεξάρτητης από την ανθρώπινη, ρομπότ με προηγμένες νοητικές ικανότητες, επιστήμη που θα εξελίσσεται χωρίς ανθρώπινη συμβολή και νέα, ακόμη ανύπαρκτα επιστημονικά εργαλεία, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένα σενάρια φαίνονται υπερβολικά.

Κριτική ασκείται στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Google, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική εξάρτηση από λίγα ισχυρά μοντέλα, τα οποία στηρίζονται σε μεγάλα κερδοσκοπικά κεφάλαια, μπορεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο αποτυχίας για κρίσιμα παγκόσμια συστήματα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αυξανόμενη χρήση ΑΙ στην καθημερινή εργασία ενδέχεται να οδηγήσει σε «γνωστική ατροφία», αποδυναμώνοντας τη σκέψη, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων των ανθρώπων.

Ο Clark είναι ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της Anthropic, η οποία ιδρύθηκε από ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης που αποχώρησαν από την ανταγωνιστική OpenAI λόγω διαφωνιών για την ασφάλεια. Η εταιρεία αξίας 900 δισ. δολαρίων έχει κατηγορηθεί από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ και άλλους υποστηρικτές της επιτάχυνσης της ΑΙ για «τρομοκράτηση» με στόχο τη ρύθμιση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη δική της ανταγωνιστική θέση.

(Με πληροφορίες από Guardian)